Afrique: Kalehe - Les combats entre M23 et Wazalendo entravent les préparatifs de la rentrée scolaire

Kalehe - Les combats entre M23 et Wazalendo entravent les préparatifs de la rentrée scolaire

25 Août 2025
Radio Okapi (Kinshasa)

La poursuite des affrontements entre les rebelles de l'AFC/M23 et les combattants Wazalendo dans les hauts plateaux du territoire de Kalehe (Sud-Kivu) empêche les parents de préparer la rentrée scolaire 2025-2026 de leurs enfants.

Selon plusieurs sources locales, ces combats incessants provoquent des déplacements massifs de la population dans cette région du pays.

Certains responsables d'établissements scolaires confirment cette situation préoccupante. Ils lancent un appel pressant à l'arrêt immédiat des hostilités afin de permettre aux élèves de reprendre les cours dans un climat de paix, dès le 1er septembre prochain.

