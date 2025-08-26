Congo-Kinshasa: L'OVD alerte sur le risque de dégradation des routes réhabilitées à Mbuji-Mayi

L'Office des voiries et Drainage (OVD) alerte sur la dégradation des routes récemment asphaltées à Mbuji-Mayi (Kasaï-Oriental) dans le cadre des projets Tshilejelu et de modernisation de 80 Kilomètres. L'OVD constate des gravillons qui tombent en grande quantité sur la chaussée au passage des camions lourdement chargés qui proviennent du polygone minier de la MIBA et d'autres carrières des pierres.

L'OVD indique, sur sa page Facebook avec photo à l'appui, quelques endroits où les gravillons sont tombés sur la chaussée au passage de gros camions des entreprises qui modernisent les routes à Mbuji-Mayi. Ces entreprises sont SAFRIMEX, JMC, CJIC, Grec 7 et d'autres appartenant aux particuliers.

Ces gravillons sont notamment visibles non loin de la cathédrale de Bonzola, à plusieurs endroits sur l'avenue Fatshi, au niveau du rond-point Cathédrale, non loin de l'ISP...

Selon l'OVD, la chute de gravier sur une chaussée asphaltée entraîne sa dégradation. A cela s'ajoutent les crevaisons des pneus, le vieillissement prématuré du revêtement, la perte d'adhérence pour les véhicules en freinage ainsi que le risque de glissade pour les motos et les vélos.

Contacté par Radio Okapi, José Lufuluabo, conseiller juridique de SAFRIMEX, entreprise chargée de moderniser quelques routes de la ville, déplore cette pratique qui risque de plonger cette société dans des dépenses non budgétisées :

« Il est inconcevable que la même société qui construit, qui engage des moyens par un système de préfinancement soit encore elle-même capable de commencer à détruire ces propres routes pour venir encore les rétablir parce que c'est encore sous sa garantie. Ça n'a pas de sens ! »

L'OVD propose le respect du chargement maximal et le bâchage obligatoire des camions transportant des matériaux de construction des routes.