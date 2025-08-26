Congo-Kinshasa: Des habitants de Goma saluent l'amélioration de la desserte en eau et électricité

Les habitants de la ville de Goma (Nord-Kivu) constatent depuis quelques semaines une amélioration progressive dans la distribution de l'électricité et de l'eau potable. Après des années marquées par des coupures et des pénuries, la Société nationale d'électricité (SNEL) et la Régie de distribution d'eau (REGIDESO), intensifient leurs efforts, malgré un contexte difficile.

Après des années marquées par des coupures fréquentes et des pénuries d'eau, les deux entreprises publiques ont mis en oeuvre un plan d'action pour moderniser leurs infrastructures et renforcer la qualité des services. Selon plusieurs habitants interrogés par Radio Okapi lundi 25 août, la desserte en eau et électricité s'est nettement améliorée.

« Avant, nous pouvions passer deux ou trois jours, voire une semaine sans eau ni courant. Aujourd'hui, les coupures sont rares et annoncées à l'avance », témoigne cet habitant du quartier Katindo.

Pour Rosette, mère de famille à Mugunga, la situation reste préoccupante, malgré tout. « Nous avons de l'eau une fois tous les trois jours. Et il faut encore payer très cher les vendeurs ambulants », a-t-elle déploré.

Ces efforts constituent une étape importante pour le développement économique de Goma, où la disponibilité de l'eau et de l'électricité reste un facteur-clé pour les activités industrielles, artisanales et domestiques.

Le travail mené par la SNEL et la REGIDESO à Goma marque un tournant dans la lutte contre la précarité de ces services essentiels. Si ces efforts commencent à porter leurs fruits, les défis restent cependant immenses : couverture encore partielle, manque d'électricité dans de vastes zones périphériques.

La situation est donc encore loin d'être résolue. Car certains quartiers continuent de souffrir d'un accès limité et la demande est loin d'être satisfaite, malgré ces progrès.