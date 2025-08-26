Congo-Kinshasa: Nyiragongo - L'ASBL Jirani Msaada équipe 40 orphelins avec des fournitures scolaires

L'ASBL Jirani Msaada, basée à Nyiragongo (Nord-Kivu), a équipé dimanche 24 août, 40 orphelins de fournitures scolaires essentielles en vue de la nouvelle rentrée.

Selon Jackson Muhindo, président du conseil d'administration de cette organisation caritative, la crise sécuritaire persistante dans la région a considérablement augmenté le nombre d'enfants orphelins, souvent privés d'une prise en charge scolaire.

Parmi les fournitures distribuées, on compte des cahiers, stylos, règles et sacs à dos.

Par ailleurs, ces orphelins ont également reçu des cartes d'assurance santé leur garantissant un accès aux soins médicaux. Cette prise en charge médicale est le fruit d'un partenariat avec les cliniques universitaires de l'Université de conservation de la nature et de développement de Kasugho (UCNDK).

Dans le cadre de ce même projet d'aide, une fillette en situation de handicap a bénéficié d'une chaise spéciale facilitant sa mobilité.

Jackson Muhindo précise que leur objectif est d'atteindre une cinquantaine d'orphelins, c'est ainsi que d'autres enfants sont en cours d'identification afin d'intégrer le programme du Fonds « Jirani », qui prend en charge ces enfants vulnérables.

Il souligne que cette initiative témoigne de l'engagement local en faveur de la scolarisation et du bien-être des enfants en situation de vulnérabilité dans une région encore meurtrie par les conflits armés.