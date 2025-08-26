Afrique: Interclubs CAF - Blocage persistant entre la FECOFA, la LINAFOOT et les clubs

La réunion tripartite de ce lundi 25 août à Kinshasa entre la Fédération congolaise de football Association (FECOFA), la Ligue nationale de football (LINAFOOT) et les clubs engagés en compétitions interclubs s'est soldée par un échec.

À quelques semaines des échéances continentales, aucun accord n'a été trouvé.

Le poids du dossier Mazembe

Le différend opposant le TP Mazembe à la FECOFA, à la suite de l'arrêt du championnat à la 16e journée, continue de plomber tout le processus. Par une sentence arbitrale définitive rendue ce mercredi 16 juillet, le Tribunal arbitral du sport (TAS) avait annulé la décision de la FECOFA d'interrompre le championnat national, ordonnant sa reprise immédiate.

Dans une lettre datée du 18 août, le TAS avait confirmé que sa décision était immédiatement exécutoire, bien que sa motivation complète reste attendue.

Cette clarification rend encore plus complexe la désignation des représentants congolais.

La RDC sans représentants confirmés

À ce jour, la Confédération africaine de football (CAF) n'a pas encore officialisé les quatre représentants de la RDC.

Lors du tirage au sort du 8 août, seuls les intitulés « RDC 1 » et « RDC 2 » apparaissaient, sans noms de clubs.

Les équipes pressenties restent :

· Ligue des Champions CAF : Aigles du Congo et FC Saint Éloi Lupopo

· Coupe de la Confédération : AS Maniema Union et AS Simba

Tentative de sortie politique

Face à l'impasse, une audience urgente avec le ministre des Sports est désormais sollicitée.

Lambert Ossango, président de l'ADFCO, s'est voulu prudent mais inquiet :

« La situation est délicate. Mais nous gardons espoir de trouver une issue favorable. »

L'incertitude demeure totale. Les clubs congolais attendent toujours une décision qui déterminera leur avenir continental. Mais le temps presse : si aucun consensus n'est trouvé rapidement, la RDC risque un nouveau coup dur sur la scène africaine.