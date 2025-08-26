Congo-Kinshasa: Guerre dans l'Est - 41 hauts officiers convoqués par l'Inspection générale des FARDC

Quarante-et-un hauts officiers militaires (trente-cinq généraux et six colonels) ont été convoqués ces derniers jours par l'Inspection générale des Forces armées de la RDC (FARDC), dans le cadre d'une enquête sur la débâcle des troupes loyalistes face à l'avancée de la rebellion de l'AFC-M23 dans l'Est du pays.

Il s'agit d'une procédure normale relevant des attributions de l'Inspection générale de l'armée, a précisé le porte-parole des FARDC, le général-major Sylvain Ekenge, ce lundi 25 août.

Cette procédure concerne tous les officiers ayant assumé des responsabilités depuis la chute de la cité frontalière de Bunagana, passée sous contrôle des rebelles du M23 en juin 2022.

Sont visés les niveaux de commandement allant de l'état-major général des FARDC au secteur opérationnel Nord-Kivu Sokola 2, en passant par les commandements de la force terrestre, de la force navale, de la force aérienne, de la troisième zone de défense, ainsi que le cabinet du gouverneur militaire du Nord-Kivu.

Selon le général-major Ekenge, l'objectif est de poursuivre l'enquête et « d'obtenir des éclaircissements sur les responsabilités de chacun dans ce revers militaire aux lourdes conséquences sur le plan stratégique et sécuritaire ».

Le document précise également que, pour les officiers actuellement en détention, l'Inspection générale collabore avec l'auditorat général militaire afin de faciliter leur audition dans les différents lieux carcéraux.