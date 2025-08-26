Madagascar: Baccalauréat à Toliara - Un groupe d'enseignants fraudeurs harponné

26 Août 2025
L'Express de Madagascar (Antananarivo)
Par MiotiSoa Mare

Les épreuves du baccalauréat à Toliara ont été mieux contrôlées, selon les explications de divers responsables. De nouvelles approches et méthodes de surveillance, en collaboration avec le Bianco, entre autres, ont été annoncées plusieurs semaines avant les épreuves du 21 juillet dernier. Outre l'interdiction des sacs et téléphones dans les salles, des contrôles rigoureux des identités ont marqué l'examen officiel de cette année.

Le premier jour des épreuves, près de soixante fraudeurs ont été interpellés pour usurpation d'identité ou pour usage de téléphones et de petits papiers dissimulés. Le deuxième jour, cent cinquante-six individus ont remplacé les candidats et ont été envoyés à la police. Quelques-uns ont été mis au violon pendant quarante-huit heures et d'autres ont été relâchés. Les candidats remplacés n'ont pas eu le droit de continuer les épreuves et ont été accordés de les passer l'année prochaine.

Les enquêtes ont révélé qu'un groupe d'enseignants avait aidé des candidats à répondre aux épreuves en direct. « Ils sont près d'une centaine et ont créé un groupe sur le réseau WhatsApp avec des candidats. Ces derniers ont réussi à dissimuler leur téléphone et ont pu échapper à la vigilance des surveillants. Les enseignants répondent aux questions en live et les réponses ont été copiées de suite par les candidats », détaille Heriarivelo Risite, responsable auprès de l'office du baccalauréat de Toliara.

Les investigations sont indiquées être encore en cours sur la provenance des sujets qui ont pu atterrir entre les mains des enseignants de ce groupe. Certains candidats ont payé jusqu'à un million d'ariary pour y accéder. Pour Toliara, 43,15 % des candidats ont réussi, dont 41,06 % pour les séries A2, 64,86 % pour les A1, 72,34 % pour les séries C et 43,60 % pour les D.

Lire l'article original sur L'Express de Madagascar.

Tagged:
Copyright © 2025 L'Express de Madagascar. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 500 articles par jour provenant de plus de 110 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.