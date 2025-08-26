Afrique: Volleyball/Championnat d'Afrique U16 - Les filles encaissent une deuxième défaite

Le cauchemar s'enchaîne pour l'équipe malgache. La sélection de la Grande Île a encaissé une deuxième défaite hier à Tunis, lors de la deuxième journée du championnat d'Afrique des nations U16 filles, après la première face aux Égyptiennes. Les filles se sont inclinées devant l'équipe tunisienne, hôte de la compétition, par 0-3 (11/25, 7/25, 12/25). Le sommet continental des U16 filles, qui regroupe cinq nations, se déroule dans la capitale tunisienne du 24 au jeudi 28 août.

« Les Égyptiennes comme les Tunisiennes ont un gabarit impressionnant. Leur taille moyenne est de 1,85 m (...) Leur niveau est déjà très élevé. Nous devrions désormais adopter le nouveau style de volley actuel », reconnaît le coach, Mick Randriamiaronoro.

Ce mercredi, comptant pour la troisième journée de la compétition, l'équipe malgache jouera contre les Marocaines, puis affrontera jeudi les Algériennes à la quatrième et dernière journée. La qualification malgache se complique ainsi, car seules les trois mieux classées à l'issue du championnat continental valideront leur ticket pour représenter le continent au championnat du monde U17 en 2026.