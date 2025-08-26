Madagascar: Tsiafahy - Une femme meurt violée

Une femme de 32 ans, mariée et mère de famille, a été retrouvée morte hier matin à Ambohimiadana Nord, commune de Tsiafahy, district d'Atsimondrano. La victime aurait été violée avant d'être assassinée, selon les constatations du médecin et des gendarmes.

La dépouille a été découverte vers 8h30 par un passant, dans un endroit isolé. Elle présentait de nombreuses blessures.

La femme avait été portée disparue depuis samedi. Les témoignages recueillis révèlent qu'elle aurait été vue pour la dernière fois en compagnie d'un détenu bénéficiant d'une autorisation de sortie pour effectuer des travaux à l'extérieur de l'établissement pénitentiaire. Le corps a été retrouvé sur le chemin où les deux auraient été aperçus ensemble.

La gendarmerie mène actuellement des vérifications pour confirmer ou infirmer ces déclarations. Les investigations battent leur plein. Les proches de la victime ont été entendus, mais aucune arrestation n'a été effectuée à ce stade.

Les habitants d'Avarabohitra, un village situé dans la même commune, réclament que toute la lumière soit faite sur cette affaire. L'émotion reste vive dans la localité.