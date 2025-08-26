Madagascar: Basketball 3X3 - Le parvis d'Analakely comme un tremplin vers Shenzhen

Le parvis de l'Hôtel de Ville d'Analakely se prépare à accueillir un tournoi de basketball 3x3 portant le nom d'Alley Hoop Lite Quest, l'un des plus grands rendez-vous de la balle orange en format réduit, les 30 et 31 août sur l'avenue de l'Indépendance à Analakely.

Organisé par la Fédération malgache de basketball (FMBB) avec l'appui de la CUA, d'Orange et de RDJ, l'événement offrira un ticket direct pour le prestigieux FIBA World Tour de Shenzhen, en Chine, les 4 et 5 octobre, pour le vainqueur.

Les meilleures équipes U17 et U23, filles et garçons, se mesureront dans un décor urbain unique, coeur battant de la capitale. Les champions bénéficieront d'une prise en charge complète pour représenter Madagascar sur la scène mondiale. Au-delà du titre, cette compétition a pour ambition d'élever le niveau du 3x3 malagasy, discipline olympique en plein essor.

Le tournoi ne se limite pas aux joueurs. La FMBB mise aussi sur la formation, avec des ateliers destinés aux arbitres, encadrés par l'expert suisse Eric Bertrand. Des officiels internationaux seront également présents pour garantir le haut niveau de la compétition et permettre aux arbitres locaux de franchir un cap.

Antananarivo vivra ainsi deux jours intenses, où jeunes talents et formations confirmées se croiseront dans une ambiance festive et compétitive. Plus qu'un simple tournoi, l'Alley Hoop Lite Quest devient une passerelle vers l'élite mondiale du 3x3, tout en renforçant la structuration de cette discipline sur la Grande Île.