Madagascar: Toamasina - Un technicien de la marine tué lors d'une agression

Un acte de banditisme d'une rare brutalité a coûté la vie à un Malgache expatrié de 46 ans, dans la nuit de jeudi à vendredi. L'agression est survenue à Ankirihiry, Toamasina, aux environs de 3 heures du matin. La victime, Pierre Crino, technicien dans la marine, devait reprendre son activité professionnelle en Afrique du Sud dès le lendemain. Il a succombé après avoir été frappé à la tête, à la nuque et au visage à l'aide d'un bois rond par deux agresseurs. Son épouse, témoin direct des faits, a également été grièvement blessée.

Le couple rentrait d'une veillée funèbre lorsque les assaillants les ont interceptés. L'attaque s'est déroulée alors que le quartier commençait à s'animer. Selon les premiers constats, les coups portés ont été d'une grande violence, entraînant notamment des fractures au niveau du visage. Après avoir porté un coup fatal dans la nuque de la victime, les agresseurs se sont retournés contre son épouse, qui souffre de blessures à la main, à la tête et à la poitrine.

D'après le témoignage de la rescapée, les auteurs ont dérobé une somme de 7 000 ariary. Déçus par le faible butin, ils se seraient montrés particulièrement violents. La victime est décédée en tentant de protéger son épouse.

Alertés par des riverains, des policiers présents à proximité sont intervenus rapidement. Un triporteur a été mobilisé pour transporter le corps au centre hospitalier universitaire de Toamasina, où les médecins ont constaté le décès.

Les forces de l'ordre ont immédiatement engagé des recherches. Moins de 24 heures après les faits, deux suspects ont été interpellés alors qu'ils revenaient d'une virée nocturne. Formellemement identifiés par l'épouse survivante, ils ont été placés en garde à vue avant leur présentation prévue devant le parquet du tribunal de première instance de Toamasina.