Congo-Brazzaville: Coup de fouet

Le gouvernement a décidé, avec l'appui de partenaires, de juguler les faiblesses du secteur énergétique national en renforçant les infrastructures de production, de transport et de distribution de l'électricité entre les villes de Pointe-Noire et de Brazzaville.

L'objectif à terme est de résoudre l'épineux problème des délestages du courant électrique qui affectent les deux plus grandes agglomérations du pays. Point n'est besoin de rappeler les effets des coupures intempestives d'électricité sur les ménages, les administrations publiques et les entreprises privées.

Au nombre des actions à mener par les pouvoirs publics figurent la réhabilitation du barrage hydroélectrique de Moukoukoulou dans le département de la Bouenza et des postes transformateurs de forte puissance ainsi que le remplacement des câbles des lignes haute tension.

Tel un coup de fouet, l'intervention gouvernementale vient à point nommé au regard des plaintes récurrentes des usagers alors même que d'importantes sommes d'argent ont été injectées au cours de ces dernières années par l'Etat dans ce secteur stratégique.

Mais pour plus d'efficacité dans la mise en oeuvre de ce train de mesures, il est important d'opérer un choix rigoureux des entreprises adjudicataires et de contrôler la qualité des équipements requis. C'est la condition pour éviter un éternel recommencement.