Congo-Brazzaville: Le pays et la Chine souhaitent renforcer les relations multiformes

La nouvelle ambassadrice de Chine au Congo, An Qing, a été reçue, le 25 août, à Brazzaville par le chef de l'État, Denis Sassou N'Guesso. Les deux parties ont évoqué les acquis du Forum sur la coopération sino-africaine (Focac) ainsi que la coopération bilatérale.

Lors de cette audience, l'ambassadrice de Chine, An Qing, a fait le point sur les avancées de la coopération sino-congolaise et a exprimé l'engagement de son pays à approfondir les relations bilatérales, à la suite des résultats encourageants. En tant que co-présidente du Focac, An Qing a souligné l'importance des acquis obtenus depuis la tenue du dernier Focac en septembre 2024. « Nous avons fait le bilan avec le chef de l'État des résultats fructueux de notre coopération », a-t-elle affirmé, ajoutant que les deux pays bénéficient désormais d'un cadre propice aux échanges et aux projets communs.

Elle a également noté avec satisfaction l'évolution positive des relations, caractérisée par un engagement réciproque pour le développement. Au-delà des réalisations, l'ambassadrice a évoqué les « fruits de la coopération pragmatique », reflétant les initiatives menées dans divers domaines tels que l'infrastructure, la santé, l'éducation et l'énergie. Des projets notables, notamment la construction de routes et d'hôpitaux, ainsi que la mise en place de programmes de formation professionnelle, illustrent les efforts conjoints pour améliorer le bien-être de la population congolaise tout en stimulant l'économie locale.

La diplomate a exprimé la volonté de la Chine de renforcer davantage sa collaboration avec le Congo. À cet égard, elle a mis en avant l'ambition de travailler ensemble pour non seulement accroître les résultats bilatéraux, mais aussi pour approfondir les échanges multilatéraux.