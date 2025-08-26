Congo-Brazzaville: Livres - Ferréol Gassackys présente et dédicace « Pachelbel, ce génie méconnu »

La dernière production littéraire de l'écrivain Ferréol Gassackys, intitulé «Pachelbel, ce génie méconnu », paru aux éditions Les 3 colonnes à Paris (France), a été présenté et dédicacé par son auteur, le 22 août, à la librairie Les Manguiers des Dépêches de Brazzaville, par son auteur en présence des hommes de lettres, des corps diplomatiques et bien d'autres personnalités.

A travers cet ouvrage de 72 pages, Ferréol Gassackys invite les lecteurs à un voyage dans le temps, explorant l'influence indélébile du compositeur baroque sur les artistes aussi divers que Bach, Marley, Sardoou, Ménélik et Orelsan. Au fil des pages, il s'agit de percer le mystère d'un génie dont les mélodies, aux vertus thérapeutiques, ont su traverser les siècles et les continents. Une enquête fascinante sur la puissance d'une oeuvre éternelle.

La cérémonie de présentation de cet ouvrage a débuté par la prestation de Fortuné Bateza, qui dans une verve oratoire teintée de comédie a énuméré les grands écrivains congolais depuis la nuit des temps jusqu'aujourd'hui, citant en même temps leurs oeuvres, sous la modération d'Ourbano Mbou-Makita, doctorant en littérature francophone à l'université Marien-Ngouabi.

En effet, Johann Pachelbel, compositeur du dix-septième siècle, reste une figure énigmatique malgré la renommée de son Canon en rémajeur, une pièce qui continue de captiver et d'émouvoir des générations d'auditeurs. Sa musique, qui a traversé les siècles et les frontières, s'est ancrée dans la culture populaire, influençant même des hits contemporains.

Un titre évocateur, révélateur et interpellateur

Pour l'auteur Johann Pachelbel est pratiquement le seul artiste dont les notes ont pu traverser les siècles. En principe, les droits d'auteur s'arrêtent à cinquante ans dans le domaine public. Dans cet ouvrage, dit l'auteur, il y a aussi la dimension mystique, spirituelle et religieuse qui fait que des notes de Pachelbel ont même des vertus thérapeutiques. C'est donc toute une étude. En réalité, on écrirait des tomes sur cette musique. « Nous avons tous vécu Pachelbel, chacun sous différente forme. J'ai été percuté un certain moment de ma vie.

J'ai écouté cette musique dès mon plus jeune âge. Mais à un certain moment, quand on devient un peu mature, ça m'a heurté quelque part. Je me suis retrouvé dans les rues de New-York, c'était un Pachelbel qui chantait. Cinquante ans après, j'ai eu à coeur de comprendre de quoi il s'agissait. Quand j'ai essayé de creuser, j'ai compris que cet auteur avait inspiré tant de génies, mais il n'est pas connu. J'ai été interpellé à gauche et à droite ; les gens se permettaient de dire que Ferréol est en train d'écrire un livre pour un blanc », a-t-il expliqué.

Pour le critique littéraire, le Dr Stelvio Ulrich Barol Anguios, historien et enseignant-chercheur à l'université Marien-Ngouabi, Ferréol Gassackys est d'une d'une imagination vive. Son écriture est d'une sensibilité raffinée et d'une profondeur d'analyse saisissante. « Dans le livre qui nous réunit dans cette salle ce jour, sa réflexion s'articule sur un questionnement à deux volets.

D'une part, comment l'oeuvre de Johann Pachelbel, inscrite dans la tradition baroque allemande du 19e siècle illustre-t-elle la synthèse des influences européennes de son temps ? D'autre part, comment expliquer la disproportion entre la réception de son oeuvre de son vivant et sa célébrité contemporaine parfois teintée d'une relative méconnaissance de sa véritable teneur ? », a-t-il souligné. Homme politique congolais et homme de culture, Ferréol Gassackys est romancier, poète et essayiste. Il a écrit plusieurs articles dans différents organes de presse et publié plusieurs ouvrages.