Afrique: Romuald Rakotondrabe, coach des Barea - « Il faut chercher une place en finale ce jour »

La sélection malgache continue de créer la surprise au Championnat d'Afrique des Nations (CHAN) 2024 co-organisé par la Tanzanie, l'Ouganda et le Kenya. Qualifiés en demi-finale pour la deuxième fois consécutive, les protégés de Rôrô Rakotondrabe tenteront de poursuivre leur bonhomme de chemin et de continuer la belle histoire, en affrontant les Faucons de Jediane du Soudan, ce soir, au Benjamin Mkapa Stadium.

Les Barea A' de Madagascar continuent d'étonner au Championnat d'Afrique des Nations (CHAN) 2024, co-organisé par la Tanzanie, l'Ouganda et le Kenya. Pour leur deuxième participation, ils se hissent en demi-finale pour la deuxième fois consécutive, une performance qui les place à un tournant historique.

Ce mardi, au Benjamin Mkapa Stadium de Dar es Salaam, les hommes de Rôrô Rakotondrabe défieront les Faucons de Jediane du Soudan pour décrocher une place en finale, avec l'ambition de surpasser leur troisième place de l'édition 2022. Lors de la conférence de presse d'avant-match, Rôrô est revenu sur le parcours mouvementé de son équipe.

« Ce n'était pas évident de battre le Kenya chez lui, devant son public. Mais c'est le football qui a fait la différence, avec cette victoire aux tirs au but. Après un début difficile, nous avons remporté nos trois derniers matchs, ce qui booste le moral des joueurs », a-t-il souligné, évoquant la qualification obtenue vendredi contre les Harambee Stars (1-1, 4-3 aux tirs au but). « C'était dur, mais nous sommes restés concentrés, et ça paie », a renchéri le capitaine Tony Randriamanampisoa.

Nouveau défi

Face au Soudan, qui a terminé en tête d'un groupe relevé comprenant le Nigeria et le Sénégal, Rôrô reconnaît l'ampleur du défi. « Nous ne sommes pas favoris. Le Soudan, qualifié en demi-finale en 2011 et 2018, est une équipe solide. Nous, c'est notre deuxième fois, mais notre expérience de 2022 contre le Sénégal peut nous servir. Ce sera un match intense, et l'une des deux équipes ira en finale », a analysé le coach.

Il insiste sur l'importance de l'efficacité : « Il faut être à 100 %, concentré devant le but. Aller en finale, ce n'est pas un hasard, il faut le chercher. Nous sommes dans une bonne dynamique, et j'espère que ça continuera ». Tony partage cet optimisme combatif : « Nous nous concentrons à fond pour gagner. Le Soudan est une belle équipe, plus forte qu'il y a deux ans, mais nous le sommes aussi. Nous donnerons le maximum pour relever ce défi. Tout un peuple nous attend, et nous combattrons jusqu'au bout ». Portés par cette détermination, les Barea visent une place en finale, un objectif qui galvanise une nation entière dans ce CHAN 2024.