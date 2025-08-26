Le président de l'Assemblée nationale, Justin Tokely, est intervenu devant les administrateurs civils à l'occasion de l'élection de leur président de syndicat. Il a insisté sur la solidarité, affirmant que « si les administrateurs avaient été plus unis, beaucoup de choses auraient pu être obtenues du gouvernement ».

À noter que « la personne qui devrait être placée à la tête du syndicat devrait être quelqu'un qui ne mélange pas la politique et le syndicat », a-t-il souligné. Les résultats de ce scrutin, proclamés le vendredi 22 août 2025, ont confirmé une victoire sans appel. Pour Justin Tokely, cette étape doit marquer le début d'une cohésion renforcée au sein de ce corps clé de l'administration publique.