Madagascar: Kabeso de l'Ampanjaka Toera - Restitution sous le signe de la continuité de l'Etat

Remise officielle ce jour par la France du crâne du Roi des Sakalava du Menabe à la partie et patrie malgache.

Jamais deux sans trois

Lalatiana Rakotondrazafy, Augustin Andriamananoro, Volamiranty Mara Dona. Ce sont les trois ministres de la Communication et de la Culture (MCC) qui se sont relayés dans le processus de restitution du Kabeso du Roi Toera et des crânes de deux guerriers sakalava conservés au Musée de l'Homme à Paris.

Loi française

C'est Lalatiana Rakotondrazafy qui avait initié la procédure de restitution de ces restes humains, le sujet au centre de sa rencontre avec la ministre française de la Culture Roselyne Bachelot le 22 novembre 2021 à Paris. Cela devait déboucher par la promulgation de la loi française relative à la restitution des restes humains appartenant aux collections publiques.

Après la nomination de Lalatiana Rakotondrazafy au ministère de l'Enseignement Technique et de la Formation Professionnelle, son successeur en janvier 2024 au ministère en charge de la Culture Augustin Andriamananoro devait assurer le suivi du dossier jusqu'à son élection en juillet de la même année, député dans le premier arrondissement de Tana.

Médiation du PRM

La députée élue dans la circonscription de Nosy Varika, Volamiranty Mara Dona a repris le relais dans la procédure de restitution du Kabeso de l'Ampanjaka Toera et des deux autres crânes. L'actuelle MCC avait même fixé en avril de cette année, le rapatriement à Madagascar des restes humains avant de se heurter au veto des descendants de l'Ampanjaka Toera qui étaient pour la tenue de la cérémonie en période de « fitampoha ».

Grâce à la médiation du Président de la République qui a reçu les descendants de la famille royale du Menabe au Palais d'Ambohitsorohitra, il a été décidé d'une manière consensuelle que la restitution aura lieu à Paris en août. Plus précisément le 26 de ce mois, c'est-à-dire aujourd'hui. Une restitution placée sous le signe de la continuité de l'Etat à travers les trois ministres qui seront sans doute présents au moment de l'arrivée des restes humains à Tana le 31 août et à l'occasion de la cérémonie prévue dans le district de Belo sur Tsiribihina.