Madagascar: James Ramarosaona - Appel à la solidarité journalistique

En réaction aux récentes intimidations et menaces visant des journalistes, James Ramarosaona, vice-président du Haut Conseil pour la Défense de la Démocratie et de l'État de droit (HCDDED) et ancien président de l'Ordre des Journalistes de Madagascar, a élevé la voix vendredi dernier pour condamner « toute tentative de museler la presse et les agents des médias, ce qui constitue une atteinte directe à une liberté fondamentale ».

Il a souligné que les méthodes employées pour réduire au silence les voix critiques sont multiples, notamment l'intimidation, le harcèlement et les menaces. Autant de pratiques qui, selon lui, fragilisent le socle démocratique du pays. Face à ce qu'il qualifie de situation « potentiellement délétère », James Ramarosaona exhorte la profession à resserrer les rangs. « Il faut une solidarité sans faille entre tous les journalistes, qu'ils soient en région, dans la capitale ou correspondants des médias nationaux. Une solidarité qui transcende les clivages pour préserver la dignité des médias », affirme-t-il avec force.

Au-delà de l'unité, il insiste sur la crédibilité de la profession. « En tant que pierre angulaire de la démocratie, le personnel des médias doit impérativement faire preuve d'un professionnalisme irréprochable pour assumer pleinement son rôle de quatrième pouvoir au service du développement », martèle-t-il. S'adressant à l'opinion publique, le vice-président du HCDDED a tenu à clarifier que les journalistes ne se posent en adversaires de personne. « Bien au contraire, la profession repose sur l'ouverture d'esprit et sur une capacité affirmée à dialoguer avec toutes les sensibilités du pays, qu'elles soient politiques, sociales ou économiques », conclut-il.