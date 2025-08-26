Madagascar: Marché interbancaire des devises - L'euro à 5 141 ariary, le dollar à 4 446 ariary

Situation intermédiaire pour la monnaie nationale. En effet, si l'ariary s'est déprécié par rapport à l'euro, elle a par contre gagné des points par rapport au dollar.

A l'ouverture du marché interbancaire des devises (MID) en début janvier 2025, l'euro affichait un taux de change de 4 850,59 ariary. Hier la monnaie européenne a enregistré un cours moyen de 5 141 ariary. Soit, une dépréciation de 6%. Par contre l'ariary s'est apprécié par rapport au dollar, avec un taux de 4 446 ariary, hier contre 4 693 ariary en début janvier. Soit, une appréciation de 6% également.

A priori, la situation est plus ou moins favorable pour le cas particulier de Madagascar dans la mesure où c'est le dollar qui est encore et toujours, la monnaie la plus utilisée dans les échanges internationaux.

Prédominance du dollar

En effet, selon les données fournies par la Banky Foiben'i Madagasikara (BFM), dans le contexte du marché interbancaire des devises, environ 65% des transactions internationales sont libellées en dollar contre 35% en euro. Cette prédominance structurelle du dollar s'explique notamment par la monnaie des échanges utilisée par les principaux fournisseurs de Madagascar comme la Chine, l'Inde, les Etats-Unis qui se font payer en dollar, mais également par la prédominance de certains produits comme les hydrocarbures dont la monnaie de référence est le dollar.

Sans compter les transactions avec les institutions internationales qui se font également majoritairement en dollar. Quoiqu'il en soit, cette appréciation de 6% de l'ariary face au dollar entre début janvier et cette veille de fin août résulte selon les analystes économiques d'un certain nombre de dynamiques macroéconomiques incluant une relative stabilité interne ainsi que les effets des dispositions structurelles engagées par les autorités.

Intervention plus ciblée

Pour ne citer, entre autres que le renforcement de la production locale, à travers ; par l'exemple le programme One District One Factory, ou encore la transformation des matières premières, au lieu des exportations brutes. Ou encore la diversification des filières pourvoyeuses de devises comme le tourisme et les services. Par ailleurs, la Banque centrale a eu le mérite de pratiquer une politique d'intervention plus ciblée, afin de stabiliser le taux de change.

Cela n'empêche pour autant cette menace qui plane, en ce qui concerne la dépréciation marquée de l'ariary par rapport à l'euro. Une dépréciation provoquée par une relative faiblesse des exportations, d'un côté et par des importations massives de produits de première nécessité dont le riz et les carburants. Avec ce que cela suppose de suppose de conséquences néfastes comme l'inflation, et la baisse du pouvoir d'achat.