Madagascar: Jirama - Délestage de plus en plus fréquent et long

De nombreux quartiers de la capitale ont subi des coupures d'électricité ces derniers temps. Cependant, « aucune solution n'a été apportée par la JIRAMA jusqu'à présent. La situation ne fait qu'empirer au fil du temps. En effet, le délestage devient de plus en plus fréquent et prolongé », ont témoigné des abonnés du quartier d'Ambohimanarina, sur l'axe Andraharo. « Pas plus tard qu'hier, les coupures de courant ont duré de 16h à 19h40, soit environ 3 heures et 40 minutes. Après une reprise de l'électricité pendant cinq minutes, nous nous sommes à nouveau retrouvés dans le noir », ont-ils rapporté.

Pris en otage

Dans d'autres quartiers comme les 67ha, la population subit au moins deux à trois coupures de courant par jour. Des abonnés dénoncent également le fait que leurs quartiers sont privés d'électricité alors même qu'ils ne figurent pas dans la longue liste établie par la JIRAMA pour le programme de délestage tournant.

En outre, « les horaires fixés ne sont même pas respectés. La vie de la population est prise en otage. Ces coupures répétitives ont aussi des effets néfastes sur de nombreuses activités économiques telles que la coiffure, le cyber, les poissonneries, les restaurants, les ateliers de soudure ou encore les commerces de charcuterie, sans oublier la recrudescence de l'insécurité. Cela entraîne d'importantes pertes financières et endommage de nombreux équipements. Ce n'est pas tout : ce délestage de plus en plus fréquent ralentit la production, allant parfois jusqu'à l'arrêt complet de certaines activités économiques », a-t-on déploré.