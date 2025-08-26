Madagascar: Changement climatique - Trois régions fortement touchées dans le pays

Des consultations inter-régionales ont été organisées dernièrement par le ministère de l'Environnement et du Développement durable à travers le BNCCREDD+ et ses partenaires dont la FAO Madagascar.

Il s'agit d'une direction au sein de ce département ministériel se chargeant de coordonner toutes les activités en collaboration avec les autres ministères sectoriels, la société civile, les partenaires techniques et financiers ainsi que les autres parties prenantes dans la lutte contre le changement climatique. La réduction des émissions de carbone dues à la déforestation et la dégradation de forêts n'est pas en reste. Ces consultations inter-régionales visent à élaborer un Mécanisme opérationnel de l'autorité nationale désignée connue sous l'acronyme de l'AND du Fonds vert pour le Climat. A cette occasion, les interventions officielles ont rappelé que trois régions subissent fortement des effets néfastes du changement climatique. Il s'agit notamment des régions d'Amoron'i Mania, de Haute Matsiatra et d'Ihorombe. Raison pour laquelle, des consultations inter-régionales ont été organisées dans ces territoires car il s'avère urgent de mettre en place des stratégies d'adaptation concrète.

Agricultures intelligentes

La FAO Madagascar (Organisation des Nations unies pour l'alimentation et l'agriculture) a souligné l'importance de promouvoir des agricultures intelligentes face au climat afin de renforcer la résilience des communautés de producteurs plus vulnérables tout en mettant en valeur les initiatives locales. Lors de ces consultations inter-régionales, diverses pratiques en matière de gestion des actions d'adaptation et d'atténuation au changement climatiques dans chaque région ont été exposées. Des structures régionales ont ensuite été identifiées suite aux travaux de groupe. Enfin, les mécanismes opérationnels applicables dans ces trois régions fortement touchées par le changement climatique sont explorés, outre l'approfondissement des connaissances des participants sur le fonctionnement du mécanisme opérationnel du Fonds vert pour le Climat et les rôles de l'AND.