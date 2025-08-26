Madagascar: MINIMAX - Le géant mondial des voitures miniatures de collection renforce son ancrage au pays

Des investisseurs directs étrangers manifestent de la confiance envers la Grande Ile. C'est le cas notamment de MINIMAX, le géant mondial des voitures miniatures de collection qui renforce son ancrage à Madagascar, en créant une nouvelle unité de production de plus grande capacité sur son site à Sabotsy Namehana.

Le ministre de l'Industrialisation et du Commerce, David Ralambofiringa a honoré de sa présence la cérémonie d'ouverture de cette usine de MINIMAD, filiale malgache de MINIMAX qui, rappelons-le est le numéro Un au monde dans la production et la distribution des maquettes de collection et qui bénéficie d'un investissement du groupe allemand SIMBA DICKIE Group. Une occasion pour le ministre de rappeler la place prépondérante accordée par son département dans les efforts réalisés pour le développement industriel. Et ce, conformément à l'un des piliers de la politique générale de l'Etat (PGE) qu'est l'industrialisation.

Sur ce point, d'ailleurs, et comme il a l'habitude de le faire, avec toutes les industries qui s'installent à Madagascar, le ministère de l'Industrialisation et du Commerce, en partenariat avec l'EDBM a appuyé MINIMAD dans l'accélération et la facilitation des procédures d'installation. Il convient de noter que l'extension de l'usine MINIMAD a entraîné la création de 600 emplois, occupés presque exclusivement par des travailleurs malgaches. MINIMAD ambitionne, dans le futur, de porter son effectif à 800-1 000 emplois.