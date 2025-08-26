Madagascar: Téléphérique - Peu d'impact sur les embouteillages

À Antananarivo, le téléphérique était censé révolutionner la mobilité urbaine, promettant une solution aérienne aux embouteillages. Lancé avec un grand espoir, ce nouveau mode de transport a rapidement séduit les usagers, mais un constat s'impose : au sol, le cauchemar du trafic persiste.

Depuis son inauguration, le téléphérique d'Antananarivo connaît un succès populaire, attirant des milliers de passagers chaque jour. Cependant, ce nouveau mode de transport n'a pas encore eu l'impact escompté sur la circulation routière. Les embouteillages persistent, notamment sur l'axe très fréquenté d'Ankorondrano-Ivandry, où la circulation reste paralysée non seulement aux heures de pointe mais presque à toute heure de la journée.

Le Secrétariat d'Etat en charge des Nouvelles villes et de l'habitat (SENVH), en charge de la gestion, a mis en place des horaires spécifiques pour la circulation du Transport par câble (TPC) reliant Anosy - Ivandry , Ivandry- Anosy. Le service fonctionne du lundi au vendredi de 7h à 9h et de 16h à 18h. Le samedi, les horaires sont de 8h à 10h et de 15h à 17h.

Désengorgement

L'objectif initial était de réduire le nombre de véhicules en circulation, de 1 200 par jour, et de transporter entre 40 000 et 60 000 passagers quotidiennement une fois le réseau pleinement opérationnel. Pour l'heure, Antananarivo reste confrontée à un trafic dense. En parallèle, l'utilisation abusive de gyrophares, qui permet à certains véhicules de contourner les embouteillages, continue d'exaspérer les usagers de la route. Ce phénomène, observé notamment durant le récent sommet de la SADC, met en lumière une pratique qui devrait être réservée exclusivement aux chefs d'Institution.

Défi

La mise en service du téléphérique, bien que saluée comme une initiative moderne, ne constitue qu'une pièce du puzzle complexe de la mobilité urbaine à Antananarivo. La capitale malgache, avec son relief accidenté et sa croissance démographique rapide, fait face à des défis majeurs qui ne peuvent être résolus par une seule solution. Le téléphérique est un premier pas, mais il est clair qu'une transformation profonde de la politique de mobilité est nécessaire pour que Antananarivo sorte enfin de l'impasse.