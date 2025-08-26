Afrique: Prix Pierre Castel - Le lauréat malgache s'envole pour Abidjan

En septembre, la société malgache Techni-drones, dirigée par Andriatsitohaina Rakotozoely, se rendra à Abidjan pour la finale du Prix Pierre Castel. Elle représente Madagascar face aux six autres lauréats du continent africain, venus d'Algérie, du Burkina Faso, du Cameroun, de Côte d'Ivoire, et de la République Démocratique du Congo. Les finalistes présenteront leurs projets devant un Grand Jury panafricain, composé de membres du Fonds Pierre Castel et de personnalités issues des secteurs agricole, entrepreneurial et institutionnel.

Le jury sera présidé par Grégory Clerc, le PDG du groupe Castel. À l'issue de cette dernière épreuve, le super lauréat du Prix Pierre Castel sera désigné. En plus de remporter une récompense de 35 000 €, il bénéficiera de formations certifiantes en partenariat avec l'International Trade Centre (ITC) de Genève, ainsi que d'un programme de mentorat personnalisé.

Soutien

A l'issue des auditions, précédées par des visites sur terrain, l'entreprise Techni-drones Madagascar est sortie lauréate du concours à Madagascar, remportant ainsi un soutien financier de 25 000€ de la part du Fonds Pierre Castel pour promouvoir et développer son projet. Le Prix Pierre Castel est un concours panafricain organisé par le Fonds Pierre Castel dans le but de soutenir les jeunes entrepreneur(se)s. Il est présent à Madagascar à travers la société STAR depuis 2022.Pour 2025, l'accent est mis sur les projets porteurs d'innovation, intégrant les progrès technologiques dans le secteur agricole et qui sont activement engagés dans la préservation de l'environnement.