Madagascar: Langues étrangères - Engouement des jeunes pour l'apprentissage de l'allemand

Les cours de langue allemande intéressent de plus en plus de jeunes ces dernières années. La raison en est le désir des jeunes de s'envoler vers ce pays européen pour les études ou pour d'autres raisons. Outre les études et les formations universitaires, les opportunités d'exercer l'activité de jeune fille au pair intéressent de plus en plus les jeunes femmes malgaches.

« Cette activité, si l'on réussit à trouver une place dans une famille intéressée par les candidates malgaches, est une belle occasion de vivre son rêve d'aller découvrir l'Allemagne et les pays voisins où l'activité est également assez répandue », explique une jeune femme qui a déjà vécu l'expérience d'être une jeune fille au pair en Allemagne, en Belgique. Et d'ajouter que les jeunes filles au pair malgaches ont, en général, bonne réputation dans les familles de ces pays.

Certificats

Outre les cours d'anglais dans les établissements spécialisés, comptant également un grand nombre d'élèves, les cours de langue allemande ont de plus en plus la cote. Le centre allemand CGM à Analakely fait figure de pionnier en comptant plusieurs décennies d'existence à Madagascar. Depuis quelques années, d'autres propositions de cours d'allemand, en ligne ou en présentiel, commencent à se multiplier et sont très recherchées. Le choix des apprenants est souvent fixé par deux principaux critères : le coût et la reconnaissance par les instances étrangères des certificats délivrés.

Légalité

Pour pouvoir exercer l'activité de jeune fille au pair, la connaissance de la langue et de la culture allemandes est, bien entendu, l'une des principales conditions. L'activité de jeune fille au pair n'est pas considérée comme un travail mais davantage comme un échange de services. Les législations locales dans les pays d'accueil ne permettent l'exercice de cette activité au sein d'une famille que durant une période bien définie, environ une année, au bout de laquelle leur activité doit prendre fin. En général, les jeunes qui ont déjà effectué ce parcours réussissent à rebondir, trouver d'autres familles pour exercer la même activité, ou alors trouver d'autres activités, lesquelles nécessitent impérativement le respect de la voie de la légalité.