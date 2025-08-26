Madagascar: Etudes supérieures - Peu de répit pour les nouveaux bacheliers

Sitôt les résultats du baccalauréat publiés, c'est le début d'une véritable course à la montre pour une partie des étudiants fraîchement bacheliers.

L'issue des résultats de l'examen du baccalauréat est synonyme du début d'un nouveau parcours pour les nouveaux bacheliers, du moins ceux qui choisissent de poursuivre des études supérieures. Entre les préparatifs des concours d'entrée dans les universités et la constitution des derniers dossiers tels les relevés de notes, visas et autres pièces impératives, pour ceux qui optent pour des études à l'étranger, les nouveaux bacheliers ont peu de répit au milieu d'une multitude de démarches.

Concours, tests et sélections

Les prochaines semaines ont lieu les derniers salons des étudiants en vue de préparer l'entrée en première année dans les universités publiques ou privées de Madagascar. Par voie de concours, tests ou sélection de dossiers, les départements et écoles se préparent à la tenue des concours, examens ou tests. La Faculté des Lettres et Sciences Humaines à l'université d'Antananarivo organise les siens le 14 octobre 2025 ; l'école polytechnique de Vontovorona n'a pas encore publié son calendrier, du moins, à la date d'hier. La Faculté EGS, pour sa part, organise des journées portes ouvertes les 12 et 13 septembre, au cours desquelles toutes les informations seront probablement disponibles.

L'angoisse du visa

Pour les bacheliers candidats au départ pour l'extérieur, la majorité des préparatifs devaient déjà être bouclés bien avant la publication des résultats du baccalauréat. Il leur reste les dernières étapes avant de pouvoir s'envoler sous d'autres cieux, pour poursuivre leurs études. Pour ceux qui ont choisi les pays européens et d'Amérique du Nord, la plus grande angoisse pour la majorité des étudiants est sans doute l'obtention des visas.

Il n'est pas rare que des départs aient été annulés au dernier moment après plusieurs mois de parcours du combattant pour postuler dans des universités étrangères, être acceptés dans l'une ou plusieurs d'entre elles, constitué une longue liste de dossiers dans une atmosphère de course contre la montre, puis devoir renoncer au départ, faute de visa.