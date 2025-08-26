Madagascar: Cosafa Cup - Les jeunes Barea U17, boostés par quatre expatriés

26 Août 2025
Midi Madagasikara (Antananarivo)
Par Heriniaina Samson

À l'approche du Cosafa U17 Youth Championship, prévu du 11 au 20 septembre 2025 aux Ngoni Stadium de Norton et Heart Stadium de Winter Falls à Harare, au Zimbabwe, l'équipe nationale de Madagascar U17 intensifie sa préparation. Les Barea U17, déjà en regroupement, accueillent un renfort de taille avec l'arrivée de quatre joueurs expatriés, prêts à défendre les couleurs malgaches lors de ce tournoi qualificatif pour la Coupe d'Afrique des Nations (CAN) 2025.

Teyshan Damour (FC Mulhouse, France), Naly Rabefiraisana (Linas-Montlhéry, France), Alan Doucey (Brétigny SC, France) et Nadjlan Abdallah Tomany (AS Jeanne d'Arc, La Réunion) ont répondu à l'appel du sélectionneur Mamonjisoa Ravalison. Ces jeunes talents, évoluant dans des clubs étrangers, ont rejoint le sol malgache pour renforcer l'effectif. Leur arrivée constitue un atout majeur pour l'équipe, qui ambitionne de briller dans cette compétition régionale.

Avec seulement quelques jours avant le début du tournoi, ces expatriés auront la tâche de s'intégrer rapidement au groupe et de trouver leurs marques aux côtés des joueurs locaux. Sous la houlette de Mamonjisoa Ravalison, les Barea U17 travaillent d'arrache-pied pour peaufiner leur cohésion et affiner leur stratégie, dans l'espoir de décrocher une qualification pour la CAN 2025.

