Madagascar: Pancrace - Grand Combat de Défi - Performances remarquables du Cosfa en Classe A

La cinquième édition du Grand Combat de Défi en pancrace a été sous les feux des projecteurs samedi, au gymnase couvert de Mahamasina. Des affrontements intenses ont marqué l'événement, avec un niveau très prometteur en vue du prochain tournoi international.

Au total, 23 combats ont été programmés dans les catégories Classe A, Classe B, enfants et mixtes, à l'occasion de ce grand rendez-vous organisé par la Commission malgache de Pancrace et Submission. Le niveau général s'est révélé très satisfaisant, avec des duels de haut niveau, notamment en Classe A. Le club Cosfa s'est particulièrement illustré dans cette catégorie, remportant quatre victoires grâce à Patrick (-70 kg), Denis et Onjatiana (-65 kg), ainsi que Jean Patience (-56 kg).

Le TSCA a tenu tête avec trois succès : Tafitasoa (-77 kg), Valisoa (-61 kg) et Honorus (-56 kg). L'un des moments forts du tournoi fut le duel très attendu entre Mamitiana (club Tsunami) et Fitiavana (TSCA) en catégorie poids lourds. Mamitiana s'est imposé par soumission dès le premier round, signant ainsi sa 17e victoire et une démonstration de maîtrise qui confirme sa préparation pour le tournoi international.

Le Combat Club 101 s'est également distingué grâce à Tolotra (-61 kg). Au classement général, le club TSCA s'impose comme le grand vainqueur du tournoi avec neuf victoires toutes catégories confondues, suivi du club Cosfa avec sept victoires. Les clubs Kafiv Metal Force, JCAA et Tsunami obtiennent chacun trois victoires, montrant une belle compétitivité. Combat Club 101 totalise deux victoires, tandis que Falcon ferme la marche avec une victoire.

« L'objectif est atteint. Nous remercions nos partenaires : Canal+, parrain du pancrace, le ministère de la Jeunesse et des Sports, ainsi que tous les athlètes. Ce combat est très important avant le championnat de Madagascar en décembre », a déclaré Mely Zafindranaivo, président de la CMPS. Après le championnat national, un gala des champions sera organisé pour une préparation générale avant la prochaine compétition internationale, qui inclura d'autres disciplines de combat. Le comité Analamanga compte actuellement quinze clubs. D'autres comités sont implantés à Majunga, Alaotra Mangoro, Atsinanana, Vakinankaratra, et prochainement à Anosy.