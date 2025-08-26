Madagascar: Pancrace - Grand Combat de Défi - Performances remarquables du Cosfa en Classe A

26 Août 2025
Midi Madagasikara (Antananarivo)
Par Manjato Razafy

La cinquième édition du Grand Combat de Défi en pancrace a été sous les feux des projecteurs samedi, au gymnase couvert de Mahamasina. Des affrontements intenses ont marqué l'événement, avec un niveau très prometteur en vue du prochain tournoi international.

Au total, 23 combats ont été programmés dans les catégories Classe A, Classe B, enfants et mixtes, à l'occasion de ce grand rendez-vous organisé par la Commission malgache de Pancrace et Submission. Le niveau général s'est révélé très satisfaisant, avec des duels de haut niveau, notamment en Classe A. Le club Cosfa s'est particulièrement illustré dans cette catégorie, remportant quatre victoires grâce à Patrick (-70 kg), Denis et Onjatiana (-65 kg), ainsi que Jean Patience (-56 kg).

Le TSCA a tenu tête avec trois succès : Tafitasoa (-77 kg), Valisoa (-61 kg) et Honorus (-56 kg). L'un des moments forts du tournoi fut le duel très attendu entre Mamitiana (club Tsunami) et Fitiavana (TSCA) en catégorie poids lourds. Mamitiana s'est imposé par soumission dès le premier round, signant ainsi sa 17e victoire et une démonstration de maîtrise qui confirme sa préparation pour le tournoi international.

Le Combat Club 101 s'est également distingué grâce à Tolotra (-61 kg). Au classement général, le club TSCA s'impose comme le grand vainqueur du tournoi avec neuf victoires toutes catégories confondues, suivi du club Cosfa avec sept victoires. Les clubs Kafiv Metal Force, JCAA et Tsunami obtiennent chacun trois victoires, montrant une belle compétitivité. Combat Club 101 totalise deux victoires, tandis que Falcon ferme la marche avec une victoire.

« L'objectif est atteint. Nous remercions nos partenaires : Canal+, parrain du pancrace, le ministère de la Jeunesse et des Sports, ainsi que tous les athlètes. Ce combat est très important avant le championnat de Madagascar en décembre », a déclaré Mely Zafindranaivo, président de la CMPS. Après le championnat national, un gala des champions sera organisé pour une préparation générale avant la prochaine compétition internationale, qui inclura d'autres disciplines de combat. Le comité Analamanga compte actuellement quinze clubs. D'autres comités sont implantés à Majunga, Alaotra Mangoro, Atsinanana, Vakinankaratra, et prochainement à Anosy.

Lire l'article original sur Midi Madagasikara.

Tagged:
Copyright © 2025 Midi Madagasikara. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 500 articles par jour provenant de plus de 110 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.