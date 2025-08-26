Afrique: Afrobasket 2025 - Madagascar élu comme équipe fair-play !

Au terme d'une compétition acharnée qui a vu le pays hôte, l'Angola, s'emparer du titre continental face au Mali, Madagascar était à l'honneur pour ses valeurs et son exemplarité. L'équipe nationale malgache, les Ankoay, a reçu le trophée du fair-play de cet Afrobasket 2025. Une distinction qui vient récompenser un parcours exemplaire et un état d'esprit irréprochable tout au long du tournoi.

Cette récompense n'est pas une première pour la Grande Île. Pour l'édition 2011, organisée à domicile à Antananarivo, Madagascar avait déjà été honoré du même prix. Quatorze ans plus tard, l'histoire se répète, confirmant la constance des basketteurs malgaches en matière d'éthique sportive. Bien que le parcours des Ankoay se soit arrêté avant le dernier carré, leur attitude a marqué les esprits.

Les joueurs ont fait preuve d'une combativité de tous les instants, respectant systématiquement leurs adversaires et les décisions arbitrales, même dans les moments de haute tension. La grande finale a tenu toutes ses promesses, voyant s'affronter deux géants du basket africain. Poussés par une ferveur populaire indescriptible, les Angolais ont finalement pris le dessus sur une solide équipe malienne, s'adjugeant ainsi le titre de champion d'Afrique 2025.