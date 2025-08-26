Afrique: CHAN 2024 - Mobilisation populaire autour des Barea ce soir

Depuis la qualification des Barea en demi-finales du Championnat d'Afrique des Nations (CHAN), une ferveur palpable s'est installée dans la capitale. Ce regain d'enthousiasme rappelle les grands moments vécus lors de la CAN 2019 et du CHAN 2023, où l'unité nationale s'est exprimée à travers le football.

Le match opposant Madagascar au Soudan, prévu ce soir à 17h, suscite une attente particulière. Afin de permettre aux supporters de vivre pleinement cet événement, une Fan Zone Barea sera mise en place sur le Parvis de l'Hôtel de Ville à Analakely. L'initiative vise à rassembler les passionnés dans une ambiance conviviale et festive.

Il est recommandé d'arriver tôt, les bouteilles en verre étant interdites sur le site, tandis que les drapeaux aux couleurs nationales et accessoires comme « bampampa », couvercles de marmites, sifflets sont les bienvenus. Dans la région d'Alaotra Mangoro, le gouverneur a également annoncé l'ouverture d'une Fan Zone devant la gare de Madiotsifafana, permettant aux habitants de suivre le match en direct dans un cadre collectif.

Ces espaces de rassemblement traduisent une volonté de regagner la cohésion sociale autour des Barea. Au-delà du sport, Toldo et ses coéquipiers rassemblent les Malgaches autour d'un même espoir. Dans un contexte difficile, ce match devient un moment de partage, où chacun oublie les soucis du quotidien pour soutenir fièrement l'équipe nationale. Alefa Barea.