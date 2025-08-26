Madagascar: Festival - « Miz'art » roule pour 99 « EPP »

La première édition du festival « Miz'art » se tiendra samedi à la Teinturerie Ampasanimalo à partir de 10h. « Jusqu'à 15h, il y aura une scène ouverte, avec des poètes, des orateurs, une séance sur le fanorona, de la musique... », annonce Avotra Nomenjanahary Rabezato, président fondateur de l'association Tokontany Be Malagasy, derrière l'initiative de cet événement. « Le but est de collecter des dons pour l'EPP Anosibe, à travers le projet Zara Aina. Notre objectif est de rendre pérenne le festival pour les 99 EPP de la capitale », poursuit-il.

Donc, essayer de ne pas faire comme de nombreux « festivals » éphémères, une édition et puis plus rien. Pour le plateau artistique, « Miz'art » ratisse large en termes de genre. Ramafadrahona Zanany, Ampama Zanatany, Maroozik, Zahim Zion, Jah Steeve et les chantres du hip hop tananarivien X-Crew seront les têtes d'affiche. « Il y aura du rap, du folklorique, du reggae, du vakisôva, etc. », met en avant Avotra Nomenjanahary Rabezato.

Un festival qui ouvre aussi ses portes aux nouvelles têtes qui veulent percer sur la scène musicale nationale, comme Apache Smile, Mihora Andrianina, Utlime Vibration, Mystical et d'autres encore. La salle d'exposition de la Teinturerie accueillera en parallèle des oeuvres de Zamabe Fanorona, Tbm, Apache Smile, encore lui, Tseleme Muray... Un festival à hauteur des quartiers de la capitale, vivante et pour la découverte.