Madagascar: Festival - « Miz'art » roule pour 99 « EPP »

26 Août 2025
Midi Madagasikara (Antananarivo)
Par Maminirina Rado

La première édition du festival « Miz'art » se tiendra samedi à la Teinturerie Ampasanimalo à partir de 10h. « Jusqu'à 15h, il y aura une scène ouverte, avec des poètes, des orateurs, une séance sur le fanorona, de la musique... », annonce Avotra Nomenjanahary Rabezato, président fondateur de l'association Tokontany Be Malagasy, derrière l'initiative de cet événement. « Le but est de collecter des dons pour l'EPP Anosibe, à travers le projet Zara Aina. Notre objectif est de rendre pérenne le festival pour les 99 EPP de la capitale », poursuit-il.

Donc, essayer de ne pas faire comme de nombreux « festivals » éphémères, une édition et puis plus rien. Pour le plateau artistique, « Miz'art » ratisse large en termes de genre. Ramafadrahona Zanany, Ampama Zanatany, Maroozik, Zahim Zion, Jah Steeve et les chantres du hip hop tananarivien X-Crew seront les têtes d'affiche. « Il y aura du rap, du folklorique, du reggae, du vakisôva, etc. », met en avant Avotra Nomenjanahary Rabezato.

Un festival qui ouvre aussi ses portes aux nouvelles têtes qui veulent percer sur la scène musicale nationale, comme Apache Smile, Mihora Andrianina, Utlime Vibration, Mystical et d'autres encore. La salle d'exposition de la Teinturerie accueillera en parallèle des oeuvres de Zamabe Fanorona, Tbm, Apache Smile, encore lui, Tseleme Muray... Un festival à hauteur des quartiers de la capitale, vivante et pour la découverte.

Lire l'article original sur Midi Madagasikara.

Tagged:
Copyright © 2025 Midi Madagasikara. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 500 articles par jour provenant de plus de 110 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.