Congo-Brazzaville: Enseignement supérieur spécialisé - La gouvernance du CNFSDP examinée par le Conseil d'établissement

Le Conseil d'établissement du Centre national de formation en statistique, démographie et planification (CNFSDP) s'est tenu, le 20 août, à Brazzaville sous la houlette du directeur, Johs Stephen Yoka Ikombo, pour délibérer sur les questions de gouvernance et de fonctionnement dudit centre.

Les membres du Conseil d'établissement avaient statué sur l'approbation des délibérations du Conseil scientifique et ont émis leurs avis sur le plan d'orientation stratégique du centre. Par la même occasion, ils ont suggéré l'ajout où la suppression des filières de formation et des départements.

En extension, ces membres du conseil ont revu aussi les éventuelles modifications des statuts et du règlement intérieur. Ils ont statué sur les programmes d'activités, le recrutement des enseignants permanents, vacataires et missionnaires tout en fixant le calendrier académique, exprimant les besoins en personnel, proposant l'ouverture des postes budgétaires et les conditions d'admission au centre, les droits d'inscriptions ainsi que le montant de la bourse des étudiants.

« Conformément aux statuts qui régissent notre institution, le Conseil d'établissement est un organe consultatif et de délibération chargé des questions liées au fonctionnement du centre. En tant que tel, il contribue activement à l'amélioration continue de la performance académique et au rayonnement du CNFSDP », a indiqué Johs Stephen Yoka Ikombo.

Signalons que dans le cadre de ses perspectives, le CNFSDP ambitionne de renforcer son dispositif national de formation dans les domaines de la statistique, de la démographie et de la planification en l'alignant sur le système licence-master-doctorat et sur les standards régionaux ainsi qu'internationaux, notamment ceux du réseau des écoles de statistiques d'Afrique.

Le CNFSDP est un acteur majeur de la mise à disposition des compétences requises en vue de la production des informations statistiques de qualités, nécessaires à la bonne gouvernance des stratégies et politiques de développement de la République du Congo.

Ce centre est le premier établissement d'enseignement supérieur spécialisé dans la formation des professionnels du secteur de la statistique en République du Congo. Il est placé sous la tutelle administrative du ministère du Plan et sous la tutelle académique du ministère chargé de l'Enseignement supérieur.