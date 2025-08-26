Congo-Brazzaville: Musique classique - L'Oseb prépare un grand concert de rumba congolaise

Le 14 septembre prochain, l'Orchestre symphonique des enfants de Brazzaville (Oseb) va donner un concert qui mettra en exergue la rumba congolaise revisitée en mode symphonique et marquera la célébration des sept ans d'existence de ce groupe.

L'annonce de la tenue de cet événement anniversaire a été donnée lors du concert qu'a donné cet orchestre, le 13 août, à l'orée de la fête de l'indépendance nationale. Il s'est tenu à l'hôtel de la Préfecture de Brazzaville, en présence de la ministre de l'Environnement, du Développement durable et du Bassin du Congo, Arlette Soudan-Nonault ; de l'ambassadeur de la République fédérale de l'Allemagne en République du Congo, le Dr Wolfgang Klapper ; l'archevêque de Brazzaville, Mgr Bienvenu Manamika Bafouakouahou ; du coordonnateur du Système des Nations unies au Congo, Abdouramane Diallo ; et de la représentante de l'Unesco en République du Congo, Fatoumata Barry Marega.

Donnant le sens de ce conecrt, le responsable de l'Oseb, le maestro Josias N'Gahata, a dit : « Pour le concert du 14 septembre prochain, nous mettrons en exergue la rumba congolaise désormais inscrite au patrimoine immatériel de l'Unesco. C'est pour cela que le concert sera entièrement dédié à la rumba revisitée en mode symphonique. C'est donc la particularité de ce concert de septembre, à la différence du concert que vient de donner l'orchestre qui a marqué la clôture de l'atelier de travail intensif avec les experts SES venus d'Allemagne. Pour septembre, les experts allemands seront déjà rentrés, donc ils ne participeront pas à ce concert .»

Ce concert tant attendu a fait réagir la ministre de l'Environnement, du Développement durable et du Bassin du Congo, Arlette Soudan-Nonault, qui croit aux capacités des artistes congolais. « Nous allons revenir le 14 septembre prochain, à l'occasion de la rumba revisitée sous les harmonies adaptées sur le plan classique... Il faut y croire que nous avons des capacités à lever le développement, à porter la paix et à soutenir la culture », a-t-elle déclaré.

Les enfants de l'Oseb formés par les experts allemands

Il sied de rappeler que le concert de l'Oseb donné le 13 août a bouclé la formation intensive des musiciens de cet orchestre. La formation a été donnée par quatre formateurs SES d'Allemagne, à savoir Ernst Bechert, Karina Erhard, Henriette Mittag et Krischa Weber. Ils ont été accompagnés par deux Congolais, Tanguy Fourmina et Garcia Diahoua, qui ont appris aux débutants l'utilisation de chaque instrument.

Notons que le diplomate allemand, le Dr Wolfgang Klapper, qui était impressionné de la prestation des enfants, a réitéré l'engagement de sa mission diplomatique à soutenir l'Oseb. « Je suis impressionné par la prestation symphonique des enfants de l'Oseb grâce au soutien des experts allemands qui viennent chaque année bénévolement pour pratiquer ensemble avec les jeunes. L'ambassade a toujours joué un rôle clé concernant l'orchestre grâce à un don des instruments ensemble avec l'Institut Goethe », a-t-il annoncé.