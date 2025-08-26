Congo-Brazzaville: Solidarité - Une collecte de fonds au profit des personnes vulnérables

L'association Humilité a organisé, le 23 août, à Brazzaville un barbecue dont le but consistait à échanger avec le public sur la vision de cette organisation non gouvernementale et à collecter les fonds pour soutenir les personnes vulnérables.

L'opération de collecte de fonds a été lancée à travers le barbecue intitulé « Unis pour l'espoir ». L'argent reçu permettra de mener de grandes actions caritatives au profit d'une certaine catégorie des citoyens congolais. Les participants ont, en effet, partagé des moments inoubliables via un repas avant d'apporter leurs contributions à cette initiative qu'ils ont qualifiée de salvatrice.

La présidente de cette association, Haroldette Okiera, a expliqué que cette plateforme s'identifie dans l'accompagnement et l'aide des personnes vulnérables et elle se veut être plus proche de celles qui peinent à bénéficier de certains services sociaux. « L'association Humilité va récolter les dons qui serviront à des grandes actions caritatives prévues dans les prochaines semaines. Nous comptons sur vous puisque les personnes que nous allons aider sont des Congolais, nos frères et soeurs », a-t-elle signifié.

L'association Humilité dont les activités sont motivées par légalité, l'entraide et l'efficience a vu le jour en décembre 2023. Fort d'une équipe dynamique et cohérente, cette organisation s'ouvre à tous et se dit prête à recevoir l'accompagnement de tout le monde. «Merci beaucoup à l'association pour l'engagement. Souvent nous vivons aisément dans nos maisons au moment où certains compatriotes vivent des moments difficiles. A travers ces genres de rencontres, nous pouvons nous engager à les accompagner et les aider afin d'assurer l'équilibre social », a indiqué une participante à cette rencontre.

A travers ces retrouvailles de solidarité, l'association Humilité, qui est composée des jeunes Congolais vivant au pays et à la diaspora, a exprimé sa volonté de travailler pour le bien- être social de ses membres et des Congolais dans l'ensemble.