Congo-Brazzaville: Basketball - Interclub et ANBC sacrés champions du Congo 2025

Les 41es championnats nationaux organisés par la Fédération congolaise de basketball (Fécoket) ont connu leur épilogue, le 24 août, au gymnase Maxime-Mantsima. Ange Noirs basket club (ANBC) chez les dames et Interclub du côté des séniors hommes ont survolé la compétition et remporté les coupes respectives, les médailles et une enveloppe.

Les seniors dames d'ANBC, tout comme les hommes d'Interclub, ont dominé leur rencontre de bout en bout. Devant un public venu très nombreux pour assister aux spectacles livrés par les équipes finalistes, les meilleurs ont gagné. La formation ANBC a pris le dessus dès l'entame du match sur l'une des grandes équipes de la capitale, l'Interclub, 41-31. ANBC a gardé le tempo jusqu'à la dernière seconde.

Interclub, pour sa part, a su maîtriser le match afin de venger et corriger l'humiliation subi par leurs collègues dames. Si la finale des séniors dames s'est soldée par dix points d'écart, celle des hommes a respecté le principe puisque le score final entre Interclub et AS Otohô était de 66-56. Les athlètes d'AS Otohô ont, en effet, payé de leur manque d'engagement et de précision. C'est ce qui a permis aux intersites de dominer la rencontre dès le premier quart du temps avec une nette domination dès la 5e minute du match 13-0. C'est finalement au troisième quart que la formation d'Otohô a tenté de se réveiller, mais c'était trop tard car l'écart était bien creusé.

Le capitaine d'Interclub, Channel Mbango, qui a félicité ses coéquipiers, a rappelé que ces résultats sont les fruits d'une longue préparation couplée d'une expérience riche et d'une détermination totale. « Nous avons perdu la finale la saison passée face à AVR et aujourd'hui nous terminons champions. Cela confirme notre désir d'évoluer et d'honorer ce grand club qui est Inter. Nous nous battrons pour conserver ce titre », a-t-il dit.

Le président de la fédération, Fabrice Makaya Mateve, a apprécié la détermination de tous ceux qui ont participé pour la réussite de cette compétition avant de souhaiter que la prochaine soit meilleure. Pour lui, le bon déroulement de ces championnats a, sans nul doute, permis aux responsables techniques de dénicher les talents qui feront partie des différentes sélections nationales. Il a, par ailleurs, rappelé que la fédération travaille avec les autorités compétentes afin de lever la sanction que le Congo écope depuis plusieurs années.

Les légendes du basketball congolais, notamment les anciens Diables rouges et les entraîneurs ainsi que les partenaires, ont été gratifiées pour leur contribution à l'émancipation de ce sport. Les responsables des ligues départementales ont, à leur tour, reçu des kits devant leur permettre de se redynamiser au niveau départemental.

L'organisation de ces championnats nationaux est un pari gagnant pour le nouveau bureau exécutif fédéral qui vient de réussir son premier baptême de feu, sept mois après sa mise en place. Les finales se sont déroulées en présence du ministre chargé des Sports, Hugues Ngouelondelé, et de plusieurs autres autorités de marque.

Lancée le 17 août, la 41e édition du championnat national de basketball a regroupé près de vingt clubs issus des différentes ligues départementales. Il s'agit, entre autres, de Cheminots, BBS, Interclubs, ECB, Génération M, AVR, SBB, Ange Noir, Black Lion, Otohô, Liber, Interclubs, Brazza club, DNBB, Ange noirs et CPGOS.

Classement général

Cadets hommes

3e place CPOGS

2e Tigers

1er AS Otohô

Juniors hommes

3e Génération M

2e Black Club

1er AS Otohô

Séniors dames

3e Brazza Basket

2e Inter

ANBC

Séniors hommes

3e AVR

2e AS Otoho

1er Inter club