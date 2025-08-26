Afrique Centrale: Congo-Guinée équatoriale - Nécessité de renforcer la coopération parlementaire

La coopération parlementaire et bilatérale entre les deux pays a été au centre des échanges que le nouvel ambassadeur de la République de Guinée équatoriale au Congo, Victorino Nka Obiang Maye, a eus le 22 août à Brazzaville avec le président du Sénat, Pierre Ngolo.

Après avoir présenté ses lettres de créance au chef de l'Etat congolais, Denis Sassou N'Guesso, le 5 juin dernier, Victorino Nka Obiang Maye vient d'entamer une série de rencontres auprès des autorités congolaises. La première étape a été sa rencontre avec le président du Sénat, tout en espérant être reçu par le président de l'Assemblée nationale et le Premier ministre dans les prochains jours.

Avec Pierre Ngolo, ils ont passé en revue les relations de coopération entre les Parlements congolais et équato-guinéen avec un accent particulier sur le fonctionnement du bicamérisme dans les deux pays. En effet, le Parlement de la Guinée équatoriale est également composé de deux chambres comme au Congo, notamment la chambre des députés et le Sénat. « La coopération existe depuis longtemps soit au niveau bilatéral que dans les organismes internationaux tels que l'Union interparlementaire, l'Assemblée parlementaire de la francophonie et bien d'autres », a poursuivi Victorino Nka Obiang Maye.

Interrogé sur les domaines dans lesquels la Guinée équatoriale veut intensifier ses relations avec le Congo, il a rappelé que les grandes lignes de la coopération liant les deux pays sont définies par un accord-cadre. S'il y a lieu de réviser ces accords, a-t-il dit, c'est pendant la réunion de la grande commission mixte. « Je pense que la prochaine réunion ne tardera pas à être annoncée. C'est dans ce cadre-là qu'on évalue la coopération entre deux Etats. Je ne ferai que continuer, exécuter ce qui était défini au cours de la dernière réunion de la grande commission mixte », a-t-il promis.