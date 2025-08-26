Gabon: Justine Judith Lekogo - Un parcours d'engagement et de constance

Justine Judith Lekogo est une jeune citoyenne gabonaise qui a su s'imposer par la force de ses actions sociales et citoyennes, d'abord dans le deuxième arrondissement de Franceville, puis bien au-delà. Très tôt, alors qu'elle n'était encore qu'étudiante et même simple stagiaire, elle se distinguait déjà par une sensibilité sociale aiguisée et une volonté affirmée de contribuer au bien-être des autres.

Elle refusait l'indifférence face aux difficultés de sa communauté et s'efforçait, à son échelle, d'apporter soutien et réconfort.

Depuis 2013, cette jeune femme n'a cessé d'oeuvrer auprès des populations locales, en particulier des mères, des jeunes filles et des enfants, afin de leur offrir des perspectives et de les aider à se bâtir une place au soleil.

Son engagement constant l'a conduite, avec d'autres acteurs de la société civile, à fonder le Copil Citoyen, structure qui a contribué à faire connaître sa personnalité et à renforcer sa crédibilité auprès de l'opinion publique.

Sa carrière professionnelle est demeurée sans tache. Ayant travaillé dans l'administration gabonaise ainsi qu'au sein d'organismes internationaux, elle n'a jamais été mêlée ni à des affaires de mauvaise gestion, ni à des détournements de fonds, n'ayant d'ailleurs jamais eu la responsabilité directe de gérer les deniers publics.

Nommée ministre déléguée durant deux mois seulement, elle considéra cette nomination comme un piège politique plus qu'une véritable promotion. Préférant rester fidèle à ses convictions, elle choisit de mettre fin à cette expérience et retourna poursuivre sa mission au FMI, où elle acheva son contrat avec rigueur et brio.

Son engagement s'est consolidé dans la lutte contre la corruption, la mauvaise gouvernance et les atteintes répétées à la Constitution et aux lois du pays, notamment aux côtés de figures comme Geoffroy Foumboula. C'est à travers ce combat que ces jeunes leaders se sont imposés tant sur la scène nationale et internationale, qu'au sein de la société civile gabonaise. Leur notoriété ne repose pas sur l'exercice du pouvoir administratif ou financier, mais bien sur leur constance et leur détermination à défendre l'intérêt général.

En 2023, face à la violation manifeste de la Constitution et du Code électoral lorsque les autorités décidèrent de fusionner le scrutin présidentiel et les législatives, ces jeunes militants choisirent de se rallier au candidat Ondossa afin de préserver les chances d'une alternance crédible. Ils menèrent campagne à ses côtés avec détermination, et c'est à l'issue de ce processus qu'ils furent nommés députés de la Transition au compte de la société civile.

Au Parlement de la Transition, ils se distinguèrent immédiatement. Refusant de demeurer de simples figurants, ils surent s'imposer dans le débat, s'opposer aux dérives décisionnelles et contribuer de manière active à l'orientation des travaux. Leur attitude courageuse, marquée par la constance et la fidélité à leurs convictions, leur valut autant de respect que d'adversité.

Malgré leur proximité avec le Président de la République le Général de Brigade Brice Clotaire Oligui Nguema, ils n'hésitèrent jamais à lui dire la vérité lorsque des décisions leur semblaient contraires à l'intérêt supérieur de la nation.

Cette sincérité, loin de les éloigner de lui, renforça au contraire la confiance qu'il leur accorde, car, selon lui, ces jeunes sont « vrais » et demeurent guidés par la droiture.

Aujourd'hui, ces jeunes leaders, au premier rang desquels Justine Judith Lekogo, ont décidé de se présenter aux élections législatives de 2025, dans le cadre de la Cinquième République.

Leur objectif est clair : poursuivre le combat entamé depuis plus d'une décennie, en consolidant la démocratie, en défendant l'État de droit et en incarnant une nouvelle génération politique, indépendante et crédible.

S'ils sont combattus par certains acteurs politiques qui les jugent gênants, leur détermination demeure intacte. Leur constance, leur refus de la compromission et leur proximité sincère avec le peuple constituent aujourd'hui leur plus grande force.