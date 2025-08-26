Gabon: Interdiction d'importation de poulets de chair - Un forum pour identifier les leviers prioritaires de la filière

Annoncée le 30 mai dernier, l'interdiction des importations de poulets de chair sera effective le 1er janvier 2027. Dans la droite ligne de la matérialisation de cette mesure, le gouvernement gabonais organise du 25 au 26 août 2025 un forum national de concertation sur la mise en oeuvre de cette mesure et le renforcement de la filière avicole gabonaise.

Les travaux de cette rencontre ont été lancés par le Vice -Président du Gouvernement, Alexandre Barro Chambrier en présence des acteurs de la filière avicole et les partenaires techniques.

Selon le Vice-Président Alexandre Barro Chambrier, la filière avicole gabonaise est confrontée à une dépendance massive aux importations, avec une moyenne de 55 000 tonnes de poulets de chair importées par an contre une production nationale de seulement 4 000 tonnes.

Cette situation entraîne des pertes économiques considérables, une vulnérabilité en matière de sécurité alimentaire et un déséquilibre de la balance commerciale conforment à la vision du Président de la République, Chef de l'État, Chef du Gouvernement, Brice Clotaire Oligui Nguema.

Pour remédier à cela, le gouvernement mise sur l'interdiction des importations pour stimuler l'investissement local et renforcer la balance commerciale et créer les emplois.

Le ministre de l'Agriculture, Odette Polo, a invité les acteurs à trouver des solutions pratiques et crédibles pour la filière avicole, en tirant les leçons des échecs passés et en mettant en oeuvre des orientations présidentielles sur le terrain, notamment en matière de fiscalité, d'encadrement, de foncier, d'alimentation animale, d'encadrement technique et de commercialisation.