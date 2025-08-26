Gabon: Interdiction d'importation de poulets de chair - Un forum pour identifier les leviers prioritaires de la filière

26 Août 2025
Gabonews (Libreville)
Par MA

Annoncée le 30 mai dernier, l'interdiction des importations de poulets de chair sera effective le 1er janvier 2027. Dans la droite ligne de la matérialisation de cette mesure, le gouvernement gabonais organise du 25 au 26 août 2025 un forum national de concertation sur la mise en oeuvre de cette mesure et le renforcement de la filière avicole gabonaise.

Les travaux de cette rencontre ont été lancés par le Vice -Président du Gouvernement, Alexandre Barro Chambrier en présence des acteurs de la filière avicole et les partenaires techniques.

Selon le Vice-Président Alexandre Barro Chambrier, la filière avicole gabonaise est confrontée à une dépendance massive aux importations, avec une moyenne de 55 000 tonnes de poulets de chair importées par an contre une production nationale de seulement 4 000 tonnes.

Cette situation entraîne des pertes économiques considérables, une vulnérabilité en matière de sécurité alimentaire et un déséquilibre de la balance commerciale conforment à la vision du Président de la République, Chef de l'État, Chef du Gouvernement, Brice Clotaire Oligui Nguema.

Pour remédier à cela, le gouvernement mise sur l'interdiction des importations pour stimuler l'investissement local et renforcer la balance commerciale et créer les emplois.

Le ministre de l'Agriculture, Odette Polo, a invité les acteurs à trouver des solutions pratiques et crédibles pour la filière avicole, en tirant les leçons des échecs passés et en mettant en oeuvre des orientations présidentielles sur le terrain, notamment en matière de fiscalité, d'encadrement, de foncier, d'alimentation animale, d'encadrement technique et de commercialisation.

Lire l'article original sur Gabonews.

Tagged:
Copyright © 2025 Gabonews. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 500 articles par jour provenant de plus de 110 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.