Congo-Kinshasa: Renforcement de la collaboration civilo-militaire pour lutter contre les ADF à Mambasa

26 Août 2025
Radio Okapi (Kinshasa)

La société civile et les Forces armées de la RDC (FARDC) ont décidé de renforcer leur collaboration afin de contrer les exactions des rebelles des ADF dans le groupement de Babila Teturi, en territoire de Mambasa, en Ituri. Cette décision a été prise lors d'une réunion sécuritaire organisée dimanche 24 août au village de Teturi.

Elle se traduira par des concertations régulières et un partage d'informations sur la situation sécuritaire pour anticiper et déjouer d'éventuelles attaques des miliciens.

La chefferie de Babila Babombi est connue comme le centre des activités des ADF en Ituri, où ces rebelles commettent de nombreuses exactions, notamment des meurtres, des incendies de domiciles et l'interdiction faite aux paysans d'accéder à leurs champs. Face à ces menaces, les FARDC combinent opérations militaires avec une approche civilo-militaire fondée sur un dialogue soutenu avec la société civile.

L'exemple récent de cette synergie a eu lieu dimanche dernier à Teturi, où la Nouvelle société civile congolaise locale a rencontré les FARDC pour définir ensemble des stratégies de lutte contre les ADF.

La collaboration inclut aussi un engagement de la population à signaler systématiquement tout mouvement suspect des rebelles aux services de sécurité.

Parmi les mesures adoptées conjointement figure l'interdiction de la vente et consommation d'alcool avant 15 heures dans le groupement de Babila Babombi, ainsi que l'interdiction de la vente de cacao non séché, un produit qui contribuerait indirectement au financement de la rébellion.

Le commandant local des FARDC appelle la population à respecter ces consignes sécuritaires pour garantir leur efficacité.

