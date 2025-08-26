Congo-Kinshasa: Plus de 160 morts enregistrés en 2 mois en Ituri, selon la société civile

La coordination provinciale de la société civile de l'Ituri dresse un tableau plutôt sombre de la situation sécuritaire au cours des deux derniers mois. Selon elle, entre juin et août 2025, 163 personnes ont été tuées et 31 femmes violées, dont certaines âgées, par des hommes en armes.

La société civile demande à l'Etat de renforcer la protection des civils et de traduire en justice les auteurs de ces violences et violations des droits humains.

À cette perte en vies humaines s'ajoutent des dégâts matériels importants :

423 têtes de bétail emportées

181 maisons incendiées

69 boutiques pillées

plusieurs paroisses catholiques profanées.

Selon la société civile, ces exactions sont attribuées aux groupes armés actifs dans la région, notamment la CODECO, Zaïre-Autodéfense et les ADF. Face à la persistance de l'insécurité, son coordonnateur provincial, Dieudonné Lossa, lance un appel pressant aux autorités congolaises :

« Au Président de la République, de diligenter une enquête indépendante mixte, en vue d'évaluer objectivement tous les dégâts et d'en établir les responsabilités. Au Gouvernement central, de s'investir pour accompagner le retour immédiat des personnes déplacées. C'est en vue de permettre aux enfants de reprendre le chemin de l'école, car en ville de Bunia les classes sont surpeuplées ».

La société civile de l'Ituri insiste sur la nécessité, pour le Gouvernement, de renforcer la protection des populations civiles, en particulier dans les sites des déplacés ; et de veiller à ce que les auteurs de ces crimes soient traduits en justice.