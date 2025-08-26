Madagascar: Football/CHAN 2024 - Les Barea à une marche de la finale

Madagascar affronte le Soudan, ce soir, en demi-finale du Championnat d'Afrique des nations, au stade Benjamin Mkapa de Dar es Salaam, en Tanzanie.

L'équipe malgache se trouve à un tournant inédit de son parcours continental. Finalistes potentiels, les Barea défieront, à 17 h 30, les Faucons de Jediane soudanais dans le cadre de la 8e édition du CHAN, compétition réservée aux joueurs évoluant dans leurs championnats nationaux. Après avoir décroché la médaille de bronze lors de la précédente édition, en 2023, en Algérie, les hommes du sélectionneur Romuald Félix Rakotondrabe ambitionnent cette fois une qualification historique pour une première finale. Une éventuelle victoire ouvrirait aussi la voie à un titre encore inédit dans l'histoire du football malgache.

La sélection malgache aborde cette rencontre dans un contexte favorable. Vendredi, elle s'est imposée difficilement face au Kenya, à Nairobi, lors d'un quart de finale disputé dans une ambiance tendue. Outre la dynamique suscitée par ce succès, Madagascar bénéficie d'un avantage physique : ayant joué son quart de finale la veille de celui du Soudan, les Barea profitent d'une journée supplémentaire de récupération. L'équipe connaît par ailleurs le terrain du stade Benjamin Mkapa, sur lequel elle a déjà disputé trois matches de groupe. Cette familiarité avec l'enceinte tanzanienne constitue un atout supplémentaire.

Bilan équilibré

Les confrontations passées entre les deux sélections témoignent d'un léger avantage malgache : deux victoires contre une défaite. La dernière opposition en date, le 23 janvier 2023, lors de la phase de groupes du CHAN, avait tourné nettement à l'avantage de Madagascar (3-0). Six ans plus tôt, en qualifications pour la Coupe d'Afrique des nations, les Barea s'étaient imposés 3-1 à l'extérieur avant de céder sur le même score au retour, à domicile.

Cependant, les indicateurs globaux plaident en faveur du Soudan. La sélection se situe au 110e rang du classement FIFA et à la 27e place en Afrique, soit quatre rangs devant Madagascar, classé 115e mondial et 29e sur le continent, selon la mise à jour du 10 juillet. Reste que ces données statistiques ne suffisent pas à dessiner l'issue d'une rencontre décisive, où l'enjeu et l'intensité du jeu priment.

Le vainqueur affrontera en finale le lauréat de l'autre demi-finale, qui oppose le Maroc, double vainqueur de la compétition (2018 et 2020), au Sénégal, tenant du titre.