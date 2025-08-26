Madagascar: Rugby à XV-Coupe de Madagascar. - Demi-finales explosives

Le tirage au sort des demi-finales a souri aux deux géants du rugby malgache pour la Coupe de Madagascar. Le Cosfa affronte TAM, tandis que FTM se bat contre TFA dimanche.

Le stade Makis d'Andohatapenaka vibrera ce dimanche 31 août. Les demi-finales de la Coupe de Madagascar de rugby à XV opposeront le Cosfa au TAM Anosibe, et le FT Manjakaray au TFA Anatihazo. Favoris sur le papier, Cosfa et FTM visent une finale de prestige très attendue par le public, mais les outsiders, plus motivés que jamais, entendent bien brouiller les cartes pour déjouer les pronostics.

Après un week-end de quarts de finale intense, le tableau des demi-finales a livré son verdict et promet des rencontres électriques. Le Cosfa, impressionnant vainqueur du 3FB sur le score de 53-12, semble lancé vers son objectif ultime: soulever le trophée en mémoire de son entraîneur récemment disparu.

Le FTM, double champion en titre, a lui aussi tenu son rang en écartant Mang'Art par 41-24 dans un duel serré jusqu'à la soixante-dixième minute. Les surprises sont venues du TAM Anosibe, tombeur de l'Uscar par 23-19, et du TFA Anatihazo, qui a pris le dessus sur TFMA sur le score de 37-30.

Sur le papier, la logique voudrait une finale Cosfa - FTM, les deux clubs phares du rugby malgache. Le Cosfa, vice-champion national, affiche une puissance de feu qui ne laisse guère de place au doute. D'autant que le bilan face au TAM Anosibe plaide largement en sa faveur. Jamais le TAM n'a battu le Cosfa au cours des trois dernières saisons. Leur dernière confrontation, en octobre 2024, s'était soldée par une correction : 61-16.

Espoir et air de revanche

Malgré cela, le camp d'Anosibe refuse de se présenter en victime expiatoire. « Nous savons l'adversaire supérieur, mais nous jouerons crânement nos chances», affirme Martin Rakotonoely, supporter de TAM Anosibe, après la victoire de son équipe dimanche.

Dans l'autre demi-finale, le FT Manjakaray part favori face au TFA Anatihazo. Champion de Madagascar deux années de suite, le FTM dispose d'un effectif solide, mais l'équipe a perdu certains cadres importants à l'intersaison. De quoi nourrir les espoirs de son adversaire.

Pour TFA, c'est aussi une question de revanche: en avril dernier, le club avait subi la loi du FTM lors de leur dernière confrontation directe. Son entraîneur, Mamy Andriamaro, annonce la couleur : « Nous n'avons pas peur d'affronter le FTM. Ce sera une occasion de prouver notre valeur et de prendre notre revanche. »

Ces demi-finales réunissent ainsi deux mastodontes et deux challengers avides de reconnaissance. L'histoire récente du rugby malgache laisse penser que Cosfa et FTM poursuivront leur marche vers la finale. Mais les matchs couperets réservent souvent des surprises, et la fougue des outsiders pourrait bien bousculer la hiérarchie. Une chose est sûre : ce dimanche, le stade Makis d'Andohatapenaka sera noir de monde, et la puissance se mêlera à la passion.