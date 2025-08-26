Afrique: Basketball/Africa Camp - Océane Rasata défend les couleurs malgaches à Kigali

Une étoile montante du basketball malgache. Océane Rasata-Andriamasy est la seule joueuse à représenter Madagascar à la 21e édition du « Basketball Without Borders Africa Camp » ou BWB Africa Camp, un programme phare initié par la NBA et la FIBA Afrique pour les jeunes. L'événement se tient du 23 au 26 août 2025 à Kigali, au Rwanda, et réunit soixante des meilleurs basketteurs africains de moins de 18 ans pour un camp de perfectionnement encadré par des légendes et entraîneurs de la NBA, de la WNBA et de la FIBA.

Depuis ses débuts, Océane a fait preuve d'un talent remarquable. Championne de Madagascar U14 avec MB2ALL, meilleure joueuse et meilleure marqueuse du championnat avec 120 points en 2022, elle poursuit une progression fulgurante. Sa sélection pour le BWB Africa Camp est une consécration logique et une occasion unique de se mesurer aux meilleurs jeunes du continent.

Carrière prometteuse

Le camp offre aux participants une plateforme exceptionnelle pour perfectionner leurs compétences, bénéficier d'un encadrement de haut niveau et se préparer à atteindre les plus hauts standards du basketball. Kimberley Gaucher, responsable de l'unité des joueurs de la FIBA, souligne l'importance de l'événement : « Basketball Without Borders joue un rôle essentiel dans le développement du basketball dans la région, en offrant aux jeunes talents un accès privilégié à un encadrement d'élite et de précieuses opportunités de développement ».

Océane Rasata-Andriamasy vise loin et affiche ses ambitions. « Mon but est de poursuivre mon développement technique et physique, représenter Madagascar sur la scène internationale et, à terme, intégrer une académie ou un club professionnel à l'étranger ».

Pour Océane, cette expérience représente un pas majeur vers une carrière prometteuse et une visibilité internationale, tout en inscrivant son nom parmi les jeunes talents les plus prometteurs du basketball africain.