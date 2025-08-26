Madagascar: Influencers Awards - Valisoa Ramananjanahary en tête du vote public

Première aux votes du public dans deux catégories, l'influenceuse malgache Valisoa Ramananjanahary représentera Madagascar à l'île Maurice le 30 août, lors de la 6e édition des Influencers Awards Indian Ocean.

À l'issue du scrutin en ligne clôturé hier, elle s'est placée en tête dans deux catégories : Fashion & Beauty, avec plus de 42 000 voix, et Best Influencer Indian Ocean, avec plus de 25 000 voix.

Ce résultat préliminaire ne détermine pas encore le palmarès. La décision finale reposera pour moitié sur l'évaluation d'un jury international. En prévision de la cérémonie, Valisoa Ramananjanahary a rejoint l'île Maurice dès cette semaine afin de préparer sa présentation. « Je veux montrer au jury non seulement mon travail dans la mode et la beauté, mais aussi ma discipline, mon sérieux et le partage que j'apporte à ma communauté », indique-t-elle.

Scène régionale

Le verdict sera rendu le 30 août lors de la cérémonie officielle. Le ou la lauréat(e) du titre principal représentera l'océan Indien aux World Influencers and Bloggers Awards, prévus à Cannes en 2026. En attendant, la première place obtenue au vote public est déjà perçue comme une reconnaissance de la présence croissante des créateurs de contenus malgaches dans l'espace numérique régional.

Les Influencers Awards Indian Ocean visent à valoriser les initiatives des acteurs du digital dans différents domaines. L'événement met en avant une production ancrée dans des territoires précis mais capable de s'exporter grâce aux outils numériques. Dans un environnement marqué par l'uniformisation, cette compétition souligne la diversité des approches et des expressions portées par les créateurs de l'océan Indien.