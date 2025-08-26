Madagascar: Relation bilatérale - La Chambre de commerce nippo-malgache sur pied

Madagascar et le Japon franchissent un nouveau cap dans leur coopération économique. Lors de la Ticad 9 à Tokyo, l'AEMAJA devient officiellement la Chambre de Commerce Madagascar-Japon (CCJM).

Un nouveau chapitre s'ouvre dans les relations économiques entre Madagascar et le Japon. Le 18 août 2025, à l'occasion de la Ticad 9 et de la Semaine Économique organisée par l'Association Économique Madagascar-Japon (AEMAJA), celle-ci a été transformée en Chambre de Commerce Madagascar-Japon (CCJM). Cette évolution marque un effort concret pour structurer et développer les échanges commerciaux entre les deux pays.

La déclaration officielle a été faite à l'ambassade de Madagascar au Japon par Andonirina Ratodisoa, président de l'AEMAJA, Talbot Antonio Christophe Gino, directeur de l'Expansion Économique au ministère des Affaires étrangères, et M. Mizunami, représentant des partenaires japonais.

D'après les explications, la CCJM offrira un cadre pour faciliter les investissements, valoriser les secteurs stratégiques malgaches, agriculture, infrastructures, mines, nouvelles technologies, énergies renouvelables, et créer de nouvelles opportunités pour les entreprises locales.

Levier stratégique

Au-delà de sa dimension symbolique, la CCJM représente un véritable outil pour les entreprises malgaches. Elle permettra de développer des partenariats avec des entreprises japonaises, d'accéder à des conseils sur la réglementation et les opportunités d'investissement, et d'augmenter leur visibilité lors de salons ou missions commerciales. Les entreprises pourront également participer à un dialogue structuré avec les autorités, influençant les politiques et initiatives bilatérales.

Cette initiative s'inscrit dans la continuité d'expériences réussies ailleurs en Afrique, avec des structures comme la South African Chamber of Commerce in Japan (SACCJ), la West African Japan Chamber of Commerce (WACCJ) ou l'African Chamber of Commerce in Japan (AfCCJ). Ces chambres favorisent les échanges commerciaux et culturels, offrent du mentorat et aident les entreprises à naviguer dans les différences culturelles et commerciales avec le Japon.

Parallèlement, les antennes africaines de la Japan External Trade Organization (JETRO) à Johannesburg, Nairobi et Casablanca renforcent ce réseau, en soutenant les entreprises japonaises et locales et en facilitant les partenariats sur différents marchés africains. En 2024, les échanges commerciaux entre le Japon et l'Afrique ont atteint 8,9 milliards de dollars, soutenus par le nombre croissant d'entreprises japonaises sur le continent.

Avec la création de la CCJM, Madagascar bénéficie désormais d'un cadre structuré et stratégique pour développer sa coopération avec le Japon, attirer des investisseurs et consolider ses relations bilatérales, ouvrant la voie à un avenir économique prometteur pour les deux nations.