Madagascar: « L'union fait notre force » réitère le coach Rôrô

Le sélectionneur des Barea A' Romuald Rakotondrabe et le capitaine Tony Andriamanampisoa ont répondu aux questions des journalistes hier à Dar Es Salam lors de la conférence de presse d'avant-match comptant pour la première demi-finale du CHAN entre Madagascar et la Tanzanie.

Interrogé sur la clé de la réussite et les points forts de Madagascar, le coach Rôrô a souligné que « Depuis le début, notre force c'est l'union et l'engagement de chacun parce que nous n'avons pas un ou deux joueurs qui peuvent faire la différence, sauf le gardien. Et nous voulons l'avoir avec nous mais dans l'ensemble, notre force c'est l'union et le mental ».

Le technicien a également mentionné la différence entre l'équipe en 2023 et celle actuellement en Tanzanie. « La différence est qu'il y a deux ans, nous avions eu des joueurs comme Rakool ou Tsiry, qui peuvent faire la différence, mais cette année nous ne les avons pas », a-t-il précisé. Le sélectionneur a durant cette occasion, montré du respect à l'équipe adverse.

La clé de la victoire

« Nous ne sommes pas cette fois-ci le favori. Le Soudan est une équipe vraiment forte. Nous l'avons rencontré en 2023. Peut-être que nous avons de l'expérience mais il s'est qualifié en demi-finales deux fois en 2011 et 2018. Pour nous, ce sera notre deuxième fois », a-t-il enchaîné. Il se dit en revanche confiant. « Peut-être que nous avions de l'expérience il y a deux ans contre le Sénégal. Je pense que cette fois sera la bonne pour aller en finale, mais c'est sûr que les deux équipes veulent aller en finale et il n'y a qu'une place. Ça va être un bon match », rassure le technicien.

Pour conclure, le patron des Barea A' a mentionné que pour gagner le match, « il faut rester concentrés et efficaces devant le but (...) Donc il faut aller chercher la victoire et non seulement jouer le match pour aller en finale. Nous avons un bon dynamisme et j'espère que cela va continuer dans ce sens (...) Les joueurs sont tous fin prêts », sans dévoiler bien évidemment la tactique de jeu.

Le capitaine, Tony Andriamanampisoa a de son côté réitéré qu'« ils vont combattre jusqu'au bout. Le moral des joueurs est à bloc. Le Soudan n'est plus la même équipe qu'il y a deux ans et nous essayerons de donner le meilleur de nous-même ».