Madagascar: « L'union fait notre force » réitère le coach Rôrô

26 Août 2025
L'Express de Madagascar (Antananarivo)
Par Serge Rasanda

Le sélectionneur des Barea A' Romuald Rakotondrabe et le capitaine Tony Andriamanampisoa ont répondu aux questions des journalistes hier à Dar Es Salam lors de la conférence de presse d'avant-match comptant pour la première demi-finale du CHAN entre Madagascar et la Tanzanie.

Interrogé sur la clé de la réussite et les points forts de Madagascar, le coach Rôrô a souligné que « Depuis le début, notre force c'est l'union et l'engagement de chacun parce que nous n'avons pas un ou deux joueurs qui peuvent faire la différence, sauf le gardien. Et nous voulons l'avoir avec nous mais dans l'ensemble, notre force c'est l'union et le mental ».

Le technicien a également mentionné la différence entre l'équipe en 2023 et celle actuellement en Tanzanie. « La différence est qu'il y a deux ans, nous avions eu des joueurs comme Rakool ou Tsiry, qui peuvent faire la différence, mais cette année nous ne les avons pas », a-t-il précisé. Le sélectionneur a durant cette occasion, montré du respect à l'équipe adverse.

La clé de la victoire

« Nous ne sommes pas cette fois-ci le favori. Le Soudan est une équipe vraiment forte. Nous l'avons rencontré en 2023. Peut-être que nous avons de l'expérience mais il s'est qualifié en demi-finales deux fois en 2011 et 2018. Pour nous, ce sera notre deuxième fois », a-t-il enchaîné. Il se dit en revanche confiant. « Peut-être que nous avions de l'expérience il y a deux ans contre le Sénégal. Je pense que cette fois sera la bonne pour aller en finale, mais c'est sûr que les deux équipes veulent aller en finale et il n'y a qu'une place. Ça va être un bon match », rassure le technicien.

Pour conclure, le patron des Barea A' a mentionné que pour gagner le match, « il faut rester concentrés et efficaces devant le but (...) Donc il faut aller chercher la victoire et non seulement jouer le match pour aller en finale. Nous avons un bon dynamisme et j'espère que cela va continuer dans ce sens (...) Les joueurs sont tous fin prêts », sans dévoiler bien évidemment la tactique de jeu.

Le capitaine, Tony Andriamanampisoa a de son côté réitéré qu'« ils vont combattre jusqu'au bout. Le moral des joueurs est à bloc. Le Soudan n'est plus la même équipe qu'il y a deux ans et nous essayerons de donner le meilleur de nous-même ».

Lire l'article original sur L'Express de Madagascar.

Tagged:
Copyright © 2025 L'Express de Madagascar. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 500 articles par jour provenant de plus de 110 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.