Madagascar: Portrait - M. Dominique utilise la poésie comme arme et refuge

26 Août 2025
L'Express de Madagascar (Antananarivo)
Par Cassie Ramiandrasoa

Militante féministe et éducatrice dévouée, M. Dominique utilise l'écriture comme un outil de guérison, de sensibilisation et de transformation sociale. Derrière ce pseudonyme se cache Marcelle Dominique Raveloarinanja, une femme aux multiples facettes : militante pour l'égalité des genres, éducatrice à la paix, intervenante sociale, mentore et coach en développement personnel. Cofondatrice de l'association Mentor E.C.C.E. (Éducation, Civisme, Citoyenneté et Environnement), elle s'engage avec détermination pour promouvoir le civisme, la citoyenneté et la protection de l'environnement.

Son enfance, marquée par la douleur et la stigmatisation, a façonné son rapport aux mots. Très tôt, elle a trouvé dans l'écriture une libération et une force. La poésie n'est pas pour elle un simple exercice esthétique : elle est devenue un espace de résilience et de plaidoyer. Ses textes, à la croisée de l'intime et du collectif, traduisent à la fois ses expériences de vie et les luttes sociales qu'elle porte avec conviction.

« Certains de mes écrits, je les ai partagés sur Facebook pour que les personnes (filles, femmes, jeunes, mères célibataires, etc.) que j'accompagne et celles qui souffrent en silence s'en inspirent et puissent se libérer de leurs peines et maux », confie-t-elle. Et d'ajouter : « Écrire, c'est donner une voix à celles et ceux qui n'en ont pas ».

Sa poésie, à la fois imagée et musicale, mêle symbolisme et émotion. Elle se définit comme un mélange de lyrisme et d'engagement, nourri par son admiration de la nature, son amour des mots et sa quête d'une société plus juste. Lors de ses ateliers et conférences, elle associe souvent ses poèmes à la musique, créant une expérience sensible qui touche au-delà des simples mots.

En parallèle, son parcours professionnel - enseignement, accompagnement, formation - nourrit son regard sur le monde et imprègne son écriture. Militante infatigable, elle agit pour les droits humains et l'égalité des genres. Ses interventions couvrent des thématiques variées : violences basées sur le genre, parentalité positive, toxicomanie, orientation scolaire, premiers secours psychosociaux, plaidoyer pour les droits des enfants, ou encore sensibilisation au changement climatique.

Sa particularité réside dans cette capacité à unir douceur et force, à faire dialoguer l'intime et le collectif. Elle accompagne femmes, jeunes, éducateurs et familles dans leur quête d'équilibre et de justice sociale.

Parmi ses ambitions, elle prépare la publication d'un premier recueil de poèmes et rêve d'initier des ateliers d'écriture pour la jeunesse. Son souhait le plus cher : représenter un jour Madagascar dans des festivals internationaux. Car pour elle, une conviction demeure : l'art guérit, relie et transforme.

