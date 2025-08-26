Madagascar: Ankadikely Ilafy - Des bandits tirent sur deux riverains

Une fusillade a éclaté à Ankadivory, dans le secteur d'Ankadikely Ilafy, visant deux habitants de retour de Toamasina. Pris pour cible par un gang armé, ils ont été blessés.

Dimanche soir, aux alentours de 22h15, une attaque à main armée a semé la terreur entre Ankadivory-Ankadikely et Manahy Ilafy. Deux riverains ont été blessés. L'un a reçu des coups de hache à la main et à la jambe, l'autre a été touché à la cuisse par des balles de fusil de chasse.

La première agression s'est déroulée près du terrain Black, à Ankadivory. Les deux victimes, de retour de Toamasina, étaient presque arrivées chez elles lorsque quatre individus armés les ont interceptées, selon les témoignages recueillis.

« Deux coups de feu ont retenti, nous réveillant en sursaut. Les enfants ont cru à des feux d'artifice, mais nous, adultes, avons entendu des cris de détresse et des sifflets d'alerte. L'attaque a eu lieu tout près de chez nous. Les brigands ont blessé les victimes avant de s'emparer de leur sac-banane », raconte un père de famille qui a tenté d'alerter la gendarmerie en voyant les voisins sortir pour poursuivre les criminels.

À l'hôpital

Un gendarme de la brigade d'Ankadikely indique que le sac-banane dérobé contenait des téléphones et une somme d'argent encore non déterminée.

Poursuivis par les habitants, les malfaiteurs ont pris la fuite en direction de Manahy Ilafy, où ils ont tenté d'attaquer une famille et de s'introduire dans sa maison. Heureusement, ils n'ont pas réussi à forcer la porte, et les gendarmes sont arrivés à temps.

N'ayant rien obtenu, la bande a traversé la rivière Imamba avant de disparaître dans la nuit, sans laisser la moindre trace.

Les deux blessés ont été transportés au Centre hospitalier universitaire Joseph Ravoahangy Andrianavalona. Leur état de santé est stable, et ils seront entendus par les enquêteurs dès que leur condition le permettra.

D'après le récit de leurs voisins, les mêmes bandits seraient à l'origine de l'attaque survenue à Soaniadanana une semaine plus tôt, également un dimanche. Lors de ce précédent braquage, un fusil de chasse avait été utilisé pour dévaliser une épicerie.

L'insécurité semble reprendre de plus belle dans les quartiers d'Ankadikely et de Sabotsy Namehana ces derniers temps.