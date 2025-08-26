Togo: La jeunesse togolaise mise sur l'innovation et la compétitivité

25 Août 2025
Togonews (Lomé)

La 13e édition de la foire Adjafi, le rendez-vous des jeunes entrepreneurs, a démarré à Lomé.

Jusqu'au 7 septembre, plus de 8 000 visiteurs sont attendus sur le site du lycée d'Agoènyivé à Lomé, où 250 stands ont été installés.

Près de 80 % des entreprises participantes sont dirigées par des jeunes et 46 % par des femmes, traduisant l'esprit d'innovation et d'inclusion de ce rendez-vous économique et culturel.

La foire couvre divers secteurs : commerce, agroalimentaire, services, artisanat, restauration ...

Au-delà des acteurs togolais, Adjafi accueille également des exposants venus de Côte d'Ivoire, du Burkina Faso, du Mali, du Bénin et du Ghana.

Lire l'article original sur Togonews.

Tagged:
Copyright © 2025 Togonews. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 500 articles par jour provenant de plus de 110 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.