Togo: La jeunesse togolaise mise sur l'innovation et la compétitivité

La 13e édition de la foire Adjafi, le rendez-vous des jeunes entrepreneurs, a démarré à Lomé.

Jusqu'au 7 septembre, plus de 8 000 visiteurs sont attendus sur le site du lycée d'Agoènyivé à Lomé, où 250 stands ont été installés.

Près de 80 % des entreprises participantes sont dirigées par des jeunes et 46 % par des femmes, traduisant l'esprit d'innovation et d'inclusion de ce rendez-vous économique et culturel.

La foire couvre divers secteurs : commerce, agroalimentaire, services, artisanat, restauration ...

Au-delà des acteurs togolais, Adjafi accueille également des exposants venus de Côte d'Ivoire, du Burkina Faso, du Mali, du Bénin et du Ghana.