Afrique de l'Est: Maurice s'impose 3-1 face à Madagascar

Dimanche, au gymnase couvert de Mahamasina, Maurice a confirmé sa puissance sur le ring en s'imposant 3 victoires à 1 face à Madagascar. Chaque combat a été un choc, une démonstration de technique et de sang-froid. L'expérience et la détermination ont parlé plus fort que jamais.

Quatre combats au total : trois victoires et une seule défaite. «On aurait pu décrocher le 4-0», note Judex Jeannot, entraîneur national de kickboxing. «Wayne Perrine (-54 kg) a réagi à la 3e reprise, mais c'était trop tard.»

Judex Jeannot précise: «Wayne Perrine s'est incliné face à un Malgache plus fort que lui, plus puissant, plus entreprenant et, plus âgé que lui, avec plus d'expérience.» Amy Bonomally (-60 kg), elle, a dominé dès la première reprise, forçant le jet de l'éponge de son adversaire. Donovan Lisette (-67 kg) a remporté la victoire à la majorité des juges face à un combattant coriace et puissant, typique des boxeurs malgaches. Judex Jeannot souligne: «Il a été plus intelligent, plus efficace, mais il faudra encore ajuster certains secteurs.»

Fabrice Bauluck (-57 kg), lui, a signé un KO spectaculaire dès la deuxième reprise grâce à un high kick. Son niveau supérieur lui a permis de conclure de manière impressionnante.

Malgré cette belle victoire, Ju- dex Jeannot rappelle que gagner à Madagascar n'est jamais chose facile. Le corps arbitral, supervisé par François Savriacouty, a assuré un tournoi correct.

«3-1, c'est positif et bon pour la suite. Mais attention: avec les moyens dont dispose la Fédération malgache de kickboxing et avec l'agressivité de leurs athlètes, ils peuvent devenir redoutables.»

En effet, dix boxeurs malgaches se rendront aux championnats du monde à Abu Dhabi (21-30 novembre).

Le debriefing post-compétition a été constructif. Judex Jeannot a identifié les points à améliorer : la réactivité de Fabrice Bauluck, le déplacement d'Amy Bonomally, la stabilité de Donovan Lisette et la puissance de Wayne Perrine. Ces ajuste- ments seront cruciaux pour les prochaines échéances.

En attendant le retour à Maurice prévu ce mercredi, l'équipe continue son entraînement intensif à Madagascar. Chaque coup, chaque respiration, chaque effort compte. Le ring ne pardonne pas. Mais Maurice a montré qu'elle est prête, concentrée, déterminée... et plus motivée que jamais pour les défis à venir.